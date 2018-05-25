西电加快一流学科建设 学部制改革走在全省前列

5月24日，西安电子科技大学举行学部成立仪式暨一流建设推进会。

新成立的电子科学与技术学部、信息与通信工程学部、计算机科学与技术学部、网络空间安全学部正式揭牌。

西部网讯（记者 彭芬）5月24日，在西安电子科技大学学部成立仪式暨一流建设推进会上，新成立的电子科学与技术学部、信息与通信工程学部、计算机科学与技术学部、网络空间安全学部正式揭牌，标志着该校学部制改革工作取得了实质性进展，走在了我省高校前列。

西安电子科技大学副校长高新波介绍，实行学部制旨在进一步整合学科资源、完善学科布局、强化学科特色、优化学科管理，加快一流学科建设。学部设置的原则是“一个一级学科归属一个学部，一个学部重点建设一个一级学科”。

其中，电子工程学院、微电子学院共同组建成立电子科学与技术学部，重点建设电子科学与技术一级学科。通信工程学院、电子工程学院共同组建成立信息与通信工程学部，重点建设信息与通信工程一级学科。计算机科学与技术学院、人工智能学院共同组建成立计算机科学与技术学部，重点建设计算机科学与技术一级学科。依托网络与信息安全学院组建成立网络空间安全学部，重点建设网络空间安全一级学科。

如何理解学部与学院的关系？高新波说，学部负责一级学科的建设与统筹，学院负责教育教学的管理与实施，学部为学术实体，学院为行政实体。高新波表示，该校未来还将继续增加学部设置，“成熟一个，设置一个”。

会上还为四位学部主任颁发了聘书，并签订目标责任书。据了解，学部主任选拔的原则是具有较高学术影响力、无行政职务。高新波表示，此举一方面是为了发挥教授治学的带动作用，另一方面则是为了避免因行政事务分心，让学部主任更专注于学科建设，最大程度释放学术活力。

编辑： 高政超