西电加快一流学科建设 学部制改革走在全省前列

5月24日，西安电子科技大学举行学部成立仪式暨一流建设推进会。
新成立的电子科学与技术学部、信息与通信工程学部、计算机科学与技术学部、网络空间安全学部正式揭牌。
西部网讯（记者 彭芬）5月24日，在西安电子科技大学学部成立仪式暨一流建设推进会上，新成立的电子科学与技术学部、信息与通信工程学部、计算机科学与技术学部、网络空间安全学部正式揭牌，标志着该校学部制改革工作取得了实质性进展，走在了我省高校前列。
西安电子科技大学副校长高新波介绍，实行学部制旨在进一步整合学科资源、完善学科布局、强化学科特色、优化学科管理，加快一流学科建设。学部设置的原则是“一个一级学科归属一个学部，一个学部重点建设一个一级学科”。
其中，电子工程学院、微电子学院共同组建成立电子科学与技术学部，重点建设电子科学与技术一级学科。通信工程学院、电子工程学院共同组建成立信息与通信工程学部，重点建设信息与通信工程一级学科。计算机科学与技术学院、人工智能学院共同组建成立计算机科学与技术学部，重点建设计算机科学与技术一级学科。依托网络与信息安全学院组建成立网络空间安全学部，重点建设网络空间安全一级学科。
如何理解学部与学院的关系？高新波说，学部负责一级学科的建设与统筹，学院负责教育教学的管理与实施，学部为学术实体，学院为行政实体。高新波表示，该校未来还将继续增加学部设置，“成熟一个，设置一个”。
会上还为四位学部主任颁发了聘书，并签订目标责任书。据了解，学部主任选拔的原则是具有较高学术影响力、无行政职务。高新波表示，此举一方面是为了发挥教授治学的带动作用，另一方面则是为了避免因行政事务分心，让学部主任更专注于学科建设，最大程度释放学术活力。
编辑： 高政超
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24
娱乐最近播出的这几档综艺节目表现就不错，在节目环节、内容设计上都有创新，收视回暖的同时，也收获不少好评。05-24
娱乐 短片中杨坤自述第一次来云南是和孙红雷拍摄电影《边境风云》，第二次是来创建机车俱乐部的一个活动。05-24
娱乐潘玮柏与萧敬腾在某社交平台默契十足，发布一组自拍合照。潘玮柏与萧敬腾的自拍合影中，除二人外还围绕不少粉丝，身后灯光也十分绚烂。05-24
娱乐启动会上，陈坤和大家分享了自己的情绪故事，并现场填写报名资料，成为了2018年首位报名的行者。05-24
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22