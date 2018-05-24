特色+创新 走出白水发展新路径

白水县西北农林科技大学苹果试验站站长王雷存向采访团一行介绍苹果新品种瑞阳、瑞雪。

西部网讯（见习记者 李卓然）采用高接换种技术培育瑞阳、瑞雪苹果新品种；共享洗车改变传统洗车方式，受消费者追捧……如何打造一条赋有地方特色的创新发展之路？在科技创新资源并不充足的渭南市白水县，逐渐探索出了“特色+创新”新的发展路径。

正在推广的苹果新品种瑞阳、瑞雪。

产学研合作 助推苹果产业发展驶入快车道

“瑞阳、瑞雪这两个苹果新品种，不仅口感更好，而且生长周期短，省时省力。”5月24日，白水县西北农林科技大学苹果试验站站长王雷存在接受“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访团记者采访时说，通过高接换种、水肥一体化滴灌等一系列创新技术的应用和实施，不仅培育出品质更好的苹果新品种，还提升了产量，提高了果农收入。

自20世纪80年代，白水县引入了苹果种植产业，此后，秦冠、富士等苹果新品种不断地在这里试验示范，最终筛选出了适合当地种植的红富士、嘎拉等品种，苹果种植新技术也在这里不断产生、迭代……

白水县西北农林科技大学苹果试验站站长王雷存在苹果试验田向采访团一行介绍高接换种等技术。

2005年，西北农林科技大学在白水县建成了陕西省首家苹果试验站，开始了苹果种质资源库建设，开展新技术研究试验示范，苹果新品种选育和推广，专业人才培育；2015年，优质晚熟苹果新品种“瑞阳”“瑞雪”通过陕西省果树品种审定委员会的审定，并开始向陕西、甘肃等地推广。截至目前，白水苹果面积从43万亩增加到55万亩，年产量从30万吨增长到57.75万吨，年产值从5.2亿元增长到34亿元。果农人均苹果收入由2005年的3200元，增加到2017年的8600元。

“有了专家、教授的技术支持，还有果业公司帮忙销售，对于未来发展，我很有信心！”果农张红芳自信地告诉记者。

白水县创业创新中心工作人员向采访团一行介绍中心有关情况。

打造双创平台 为创业者插上想飞的翅膀

2016年7月，毕业于西安电子科技大学的马永康在白水县开启了自助洗车时代，以每次5元、20分钟的优势，迅速受到白水县城有车一族的追捧。目前，马永康的3个共享洗车店已累计洗车5万余次。

“在我们创业过程中，县创业创新中心，乃至县委县政府，对我们不论是在资金、办公用地，还是在政策上扶持力度都非常大。”在白水县创业创新中心，采访团记者采访了KUKEAUTO共享洗车创始人马永康，他表示，正因为有了白水县创业创新中心这个平台，才让自己的梦想变成了现实。

在白水县共享洗车实体店内，一名消费者正在清洗自己的爱车。

随着大众创业、万众创新的不断深入，2016年，白水县率先建立了创业创新中心，首家苹果+众创空间，先后创建成为省级科技企业孵化器。浙江清华长三角研究院西北地区唯一的创新创业促进中心进驻，陕西股权交易中心全省第一家县级孵化基地挂牌，经中国证监会批准，西部证券白水营业部成立。目前已累计入孵小微企业31家、个人创客18名，成功孵化企业4家，提供就业岗位309个，带动就业1100多人。

近年来，白水县依靠科技创新，不断打造发展新引擎，培育经济增长新动能，充分发挥科技创新对经济社会发展的引领和支撑作用，提高自主创新能力，加快建设特色鲜明的县域创新体系，支撑传统果业、高新技术产业和现代服务业协同发展的现代产业体系。现在的白水，已在“特色+创新”的发展道路上越走越好，越走越远……

编辑： 张澍田