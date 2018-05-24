2018年陕西招聘特岗教师5902名 6月4日起网上报名

省特岗办定于6月30日（星期六）举行统一笔试。

西部网讯（记者 彭芬） 近日，陕西省教育厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人社厅启动了2018年全省贫困地区农村学校特岗教师招聘计划，将为全省10个市75个县区招聘特岗教师5902名。

考生年龄须在30周岁以内 持有教师资格证书

据了解，此次招聘以全日制普通高校本科生、研究生为主，可招聘适量全日制师范教育类专科生。非师范教育类专科学历、成人教育学历、党校学历和各种学习证明书不在招聘范围之内。

考生年龄须在30周岁以内（1988年5月1日及以后出生），未就业或与原就业单位解除了劳动（聘用）合同。考生须持有相应教师资格证书；或持有教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》，且应在2018年7月31日前取得拟聘岗位要求的教师资格证书。

各类基层服务期截至2018年8月31日前未满或服务期内有一次考核不合格者不能报考。

总成绩并列优先顺序为：笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、师范教育类本科生优先，本地生源优先。

6月30日统一笔试 服务期暂定三年

6月1日起在陕西省教育厅门户网站（网址：http://jyt.shaanxi.gov.cn/）发布各市2018年特岗教师招聘计划和各县区岗位设置情况。6月4日9:00至6月7日18:00，开通“陕西省特岗教师管理信息系统”（网址：tgjs.sneducloud.com），接受符合条件的高校毕业生和社会人员申报特岗志愿。

省特岗办定于6月30日（星期六）举行统一笔试，笔试采取分卷形式，各科满分为100分，时间为120分钟。考试科目分为教育理论知识和学科专业知识两科。本次考试不指定参考书目和考试大纲，也不开办任何培训班和辅导班，由省考试管理中心统一命题，各市承担考试考务工作。

笔试、面试成绩按照6:4计算（考试总成绩=［笔试成绩（教育理论知识+学科专业知识）÷2］×60%+面试成绩×40%。）。

特岗教师服务期暂定为三年，服务期内全部安排在农村学校任教，可根据当地农村教育需求在县域内乡镇以下学校流动。参加特岗计划服务期满且考核合格的，自服务期满起3年内参加全国硕士研究生招生考试，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

编辑： 张澍田