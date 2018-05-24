截至去年陕西有幼儿园7810所 在园幼儿145.05万名

西部网讯（记者 彭芬）自2012年起，教育部将每年的5月20日—6月20日定为学前教育宣传月，今年是全国第七个学前教育宣传月，主题是“我是幼儿园教师”。今天（5月24日），2018年陕西省学前教育宣传月在陕西师范大学正式启动。
启动仪式上，专家学者、幼师及学前教育专业学生围绕新时期幼儿园教师应该具备的品质和专业素养，民办幼儿园教师的工作状态和职业理想等问题开展了深入的访谈交流。知名学前教育专家、南京师范大学教育科学学院教授邱学青作了《课程游戏化的理念与实践》专题讲座。
陕西省教育厅副厅长王海波强调，广大幼儿教师要爱岗敬业，坚持师德为先，能力为本；广大家长要了解幼儿身心发展规律，理解幼儿教师的艰辛与不易，树立正确的教育观；各级教育部门和幼儿园全面提升教师素质能力，努力为广大幼儿教师成长搭建平台；各级政府及各有关部门要切实加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿教师的地位和待遇，真正让幼儿教师成为令人尊重、令人羡慕的职业。
记者从会上获悉，截至2017年，全省有幼儿园7810所，其中普惠性幼儿园数量达到5114所，7年增加了4403所；全省共有在园幼儿145.05万名，比2010年增加74.55万名，其中普惠性幼儿园在园幼儿达93.47万人，7年增加了66.2万人。
全省幼儿教师队伍也逐年成长壮大，2010年以来，新增幼儿园教职工8.81万人，其中专任教师5.17万人。省级培训幼儿园教师6.9万余人次，评选幼儿园省级教学能手401名、学科带头人及培养对象69名。
编辑： 张澍田
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