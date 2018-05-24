西安如何留住人才？知名学者终南山下讲述人才故事。

西部网讯（记者 鄢山宇）作为中国西安第二届留学回国人才招聘节的重要活动，5月24日，海归人才齐聚秦岭终南山古楼观参加首届“终南人才论坛”，听知名专家学者讲述人才故事。

《国家宝藏》播出后，很多人被睿智的北京大学考古文博学院齐东方教授圈粉。24日，齐东方来到终南人才论坛开讲，他说，一提起人才聚集就会想到丝绸之路，丝绸之路打破了“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”这一古代中国传统的地理政治概念，第一次开创了政府之间的往来，在商业繁荣的背后其实是人才的交流和文化的交流。

“玄奘西游回来之后，应唐太宗李世民的要求写下了《大唐西域记》，是因为李世民非常重视玄奘这个了解外国、了解世界的‘海归人才’，玄奘记述了一路见闻，留给政府作丝绸之路各项政策的参考。”齐教授认为，正是这样开放包容的胸怀把长安引向大唐盛世，几千年来，开放包容的城市精神积淀在西安厚重的文化里。西安人才的春天正在走来，是人才就要来到这个中心舞台，做一流人才。

经常在央视《百家讲坛》上开讲的陕西师范大学于赓哲教授也来到终南人才论坛，他的观点和齐东方有异曲同工之妙，自古以来开放包容的长安欢迎各方人才，吸引人才，也最能成就人才。“现在西安吸引人才的力度很大，在全国都引起了广泛关注，城市形象大火，是近几十年所没有的态势。除了吸引人才，西安还要留住人才。”就如何留住人才，于赓哲给出了自己的意见建议。

于赓哲认为，西安要留住人才就要给人才“三感”：充实感，政府要从行政、税收、法律服务等方面提供平台，创造条件，让人才事业有成。人才事业有成，才能长久留下；安全感，人才都是有脾气的，要对人才有成长的空间，在人才能“折腾”，有安全感，创造自己的事业；荣耀感，简单地说一个人才在西安说出去会令他感到骄傲自豪，西安能令人骄傲的当然是她厚重的历史文化，这就需要得体得当的宣传，打造一张足以令人才骄傲自豪的城市名片。

专家们的人才论道让台下的“海归人才”听的津津有味，同时也更加坚定了他们留在西安发展的决心。2017年，就读于马来西亚国民大学，回国之后曾在北京、重庆都工作过的薛磊参加了中国西安第一届留学回国人才招聘节，如今他已经成为了一个新西安人。不仅选择自己留下，他还和小伙伴们开创了“海创号”，为留学生留学回国提供服务。作为一名志愿者，他也来到了论坛现场，在他看来，西安的改变正在创造着更多的机遇，越来越多的海归人才正在把西安作为回国发展的首选地。

编辑： 张澍田