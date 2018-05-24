面临毕业找工作 宝鸡一院校314名学生被告知拿不到毕业证

宝鸡一院校314名学生被告知拿不到毕业证。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）眼看着就要毕业了，学校却告知学生发不了毕业证。近日，陕西三和专修学院2015级高等护理专业的学生反映，眼下马上就要毕业，正是找工作的关键时期，但是学校却告知他们发不了毕业证，导致不少学生就业和进修面临很多问题，一共涉及5个班的314名学生。5月24日，学校相关负责人在接受西部网、陕西头条记者采访时说，针对这些无法拿到大专毕业证的学生，学校已经向教育主管部门进行了汇报，同时学校也正在积极想办法解决学生面临的难题。

眼看要毕业学校却说发不了毕业证 314名学生就业进修面临难题

陕西三和专修学院2015级高等护理专业学生小宋反映说，她是甘肃兰州人，2015年高中毕业后她来到位于宝鸡的陕西三和专修学院学习，学校在招生时承诺，3年毕业后发放统招大专毕业证并且包分配工作，可是后来学校告诉她们要让她们推迟一年毕业，学籍到现在也一直查不到，今年快毕业时学校又告诉她们必须参加2019年一个考试，合格了才能拿到毕业证，面临二次缴费。

“我本身上的是3年大专，现在学校又要让我们推迟一年毕业，还要参加2019年的一个考试，还要二次缴费。”小宋说，上了3年学却拿不到大专毕业证，现在工作也找不到，一直在家待着。

小宋的母亲说，当时学校宣传的很好，承诺分配工作，发放统招大专毕业证，有个好的学历，但没想到到头来是这样，3年就这样白费了，本来孩子这次在医院实习，原本就可以签了，但是因为没有毕业证，工作也受到了影响。

“大专想着在这个学校上，毕业可以拿到大专文凭，没想到现在既拿不到大专毕业证也查不到学籍，没有学籍，还要推迟毕业，这跟我当初拿个中专毕业证没什么区别。”与小宋一样，同样面临毕业证苦恼的还有护理专业的学生小马。

学校称联合办学政策变化 导致无法发放毕业证

5月24日，记者赶到陕西三和专修学院采访，学校在其简介中写到，陕西三和专修学院是一所由陕西省教育厅批准，宝鸡市教育局主管的高等职业教育机构。

针对314名学生拿不到毕业证一事，陕西三和专修学院护理学院张副院长在接受西部网、陕西头条记者采访时说，学校没有统招大专的资质，2012年以来一直是和河北石家庄的一所院校合作联合办学，三和学院负责学生的招生、教学、管理、就业工作，对方学校负责办理学籍、发毕业证书，前两届学生都正常毕业，顺利拿到了大专毕业证，但后来合作出现问题。

张副院长说，2015年12月，学生已招进来了，但是后来国家关于联合办学的政策调整了，联合办学没法继续办，学生就面临将来毕业证发放的问题，学校当时及时采取了一些措施，包括和河南的高职院校联络协商合作，但是进展一直不太顺利。

“当时是联合办学，招的时候是以统招大专的名义招生的，后来联合办学出问题了，学校为了解决这一问题，又给学生报了成人教育类的大专考试。”张副院长说，当时大部分学生在实习，为了解决毕业证的问题，学校未经学生同意给314名学生报了成人教育考试，希望通过这一途径让学生拿到成人大专教育毕业证，作为一个替补方案，尽量减少对学生就业的影响。

陕西三和专修学院教务处处长李兰介绍说，目前他们已将这一情况以书面形式向宝鸡市陈仓区教体局、宝鸡市教育局和省教育厅作了汇报，正在积极寻求办法解决。

5月24日下午，记者前往宝鸡市教育局职业与成人教育科采访，工作人员称没有接到相关反映，接下来将会对此事进行调查，督促问题解决，如有违规办学、招生等情况，将会依据规定处理。

编辑： 高政超