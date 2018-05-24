陕西广播电视台与西安市公安局签署战略合作协议共同推出本土警务类节目《西安警务报道》

陕西广播电视台与西安市公安局战略合作签约仪式举行。

陕西广播电视台副台长骞军和西安市公安局副局长阎鸿签约。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）5月24日下午，陕西广播电视台与西安市公安局战略合作签约仪式在西安市公安局多功能厅举行，双方共同打造本土警务类节目《西安警务报道》。

《西安警务报道》将围绕重大政策、警情、治安动态、案情等内容提供专业、权威的资讯报道。自5月27日起，这档节目将以独立版块形式，每周日在陕西广播电视台都市青春频道《都市热线》栏目中播出。

陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台台长王福豹，西安市政府党组成员、市公安局党委书记、局长肖西亮等媒体和公安系统的领导出席并见证了此次战略合作的达成。

编辑： 高政超