新城区举办红五月音乐会 文化惠民丰富群众精神生活

“2018年西安市新城区红五月音乐会”在西安举行。
西部网讯（记者 熊惠玲）为大力推进“音乐之城”建设，纪念建党97周年，实施文化惠民、丰富群众精神文化生活，5月24日，由中共西安市新城区委、区政府主办的“2018年西安市新城区红五月音乐会”在西安举行。
活动在古筝名曲齐奏《百花引》中拉开序幕，悠扬、欢快的曲调仿佛为现场铺展开一副百花盛开的画卷。活动现场邀请了陕西著名女高音歌唱家、国家一级演员冯健雪，西安音乐家协会主席赵潇松等五位专业评委对选送节目进行公平、公正的评分，并为所有的优秀节目颁奖。
据了解，为确保红五月音乐会真正成为群众的文化盛会，在广泛动员的基础上，通过组织层层选拔活动，相关单位从4月开始加班加点走进机关和社区审看节目、督促排练、积极筹备，力求为新城区群众奉上一道精美大餐。
此次红五月音乐会以大合唱为主，兼具器乐、独唱等形式，利用多种艺术手段充分表现全区干部群众建设幸福新城的豪迈之情，整场演出突出欢乐、喜庆、祥和的气氛，体现激情、青春与活力，充分展现新城干部群众的精神面貌，唱响全区上下锐意改革开放、加快追赶超越步伐的颂歌。
截止目前，新城区共开展活动38场次居全市首位，演职人员6115人，观众达32000余人。同时，在西安市举办的红五月音乐会群众歌咏活动决赛上，新城区以优异成绩喜获大赛一等奖。
编辑： 高政超
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24
娱乐最近播出的这几档综艺节目表现就不错，在节目环节、内容设计上都有创新，收视回暖的同时，也收获不少好评。05-24
娱乐 短片中杨坤自述第一次来云南是和孙红雷拍摄电影《边境风云》，第二次是来创建机车俱乐部的一个活动。05-24
娱乐潘玮柏与萧敬腾在某社交平台默契十足，发布一组自拍合照。潘玮柏与萧敬腾的自拍合影中，除二人外还围绕不少粉丝，身后灯光也十分绚烂。05-24
娱乐启动会上，陈坤和大家分享了自己的情绪故事，并现场填写报名资料，成为了2018年首位报名的行者。05-24
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22
娱乐谈及与戛纳的情缘，张震曾先后有九部影片入围戛纳，其中《春光乍泄》《2046》《最好的时光》《呼吸》《刺客聂隐娘》五部作品入围了主竞赛单元。”05-22
娱乐5月20日，在美国波士顿，中国导演张艺谋在波士顿大学展示他的荣誉博士学位证书。05-22
娱乐上周，由赵文卓出品、担任监制并领衔主演的网络电影《黄飞鸿之南北英雄》，登录网络视频播放平台。05-21