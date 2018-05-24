新城区举办红五月音乐会 文化惠民丰富群众精神生活

“2018年西安市新城区红五月音乐会”在西安举行。

西部网讯（记者 熊惠玲）为大力推进“音乐之城”建设，纪念建党97周年，实施文化惠民、丰富群众精神文化生活，5月24日，由中共西安市新城区委、区政府主办的“2018年西安市新城区红五月音乐会”在西安举行。

活动在古筝名曲齐奏《百花引》中拉开序幕，悠扬、欢快的曲调仿佛为现场铺展开一副百花盛开的画卷。活动现场邀请了陕西著名女高音歌唱家、国家一级演员冯健雪，西安音乐家协会主席赵潇松等五位专业评委对选送节目进行公平、公正的评分，并为所有的优秀节目颁奖。

据了解，为确保红五月音乐会真正成为群众的文化盛会，在广泛动员的基础上，通过组织层层选拔活动，相关单位从4月开始加班加点走进机关和社区审看节目、督促排练、积极筹备，力求为新城区群众奉上一道精美大餐。

此次红五月音乐会以大合唱为主，兼具器乐、独唱等形式，利用多种艺术手段充分表现全区干部群众建设幸福新城的豪迈之情，整场演出突出欢乐、喜庆、祥和的气氛，体现激情、青春与活力，充分展现新城干部群众的精神面貌，唱响全区上下锐意改革开放、加快追赶超越步伐的颂歌。

截止目前，新城区共开展活动38场次居全市首位，演职人员6115人，观众达32000余人。同时，在西安市举办的红五月音乐会群众歌咏活动决赛上，新城区以优异成绩喜获大赛一等奖。

编辑： 高政超