记者探访美丽乡村：长安区内外兼修建宜居乡村

秦岭脚下的徽派民宅。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 杨丹）打开窗户望得见南山，走出庭院听淙淙山泉……这样的美丽乡村成为来长安的人最美好的遇见。近日，记者前往西安市周边村镇，对乡村建设成果进行了实地探访，了解陕西乡村振兴过程中涌现的先进典型村落。
农村环境整治是美丽乡村的抓手
5月23日，记者一行来到在长安区子午街道王庄新型农村社区，山脚下一排排蓝瓦白墙的徽派民宅，关中景色却像江南水乡的水墨画卷。“你到我们屋里再看一下，那才叫美。”村民闫翠花带客人走进一幢带着小院子的两层洋房，屋子里收拾得干干净净，墙角和屋外都放着两个斗子的分类垃圾桶。
“风景好那是面子，卫生好了，才那才叫气质。”村党支部书记骆强辉说，为了搞好村里的环境卫生，今年他们制定了好多奖励政策来鼓励村民进行垃圾分类。“除了可回收垃圾由物资公司回收外，不可回收和有害垃圾按照收集的数量进行积分，每月以积分的多少为村民兑换食盐等生活用品。”
有了奖励，村民进行垃圾分类的热情被激发，收集垃圾的积极性也被调动，村里街头巷尾干净整洁，过往的游客也越来越多。“我们正筹划着开办农家乐，让群众在家门口挣钱。”骆强辉说。
大力发展采摘农业，市民在蓝莓园一边采摘一边留影。
乡村经济发展是惠农根本
在滦镇街道乔良寨村，一个蓝莓种植园迎来了丰收。一丛丛低矮的蓝莓果树上挂满了果实，紫色的果子上裹着一层白霜，进园的市民一边采摘一边留影。“今年是头一年挂果，等到明后年亩产量能达到1200斤。”80后种植园老板王庆是村里第一个种植蓝莓的人，他说，特色种植更容易抢占市场，经过精挑细选的优质蓝莓一盒能卖到上百元，是草莓的好几倍。
“除了蓝莓，还有村民种植葡萄、樱桃……”乔良寨村党支部书记熊利军介绍起村里的美丽经济。有了致富的产业，村民的生活品质也得到了提升。在村文化广场，穿着红裙，围着丝巾的大姑娘小媳妇忙完家务，三三两两聚在一起跳起了热闹的广场舞，老人们则围着棋桌悠闲地下着象棋。
走进村巷，一幅幅色彩艳丽的文化墙自成风景，村道上家家户户门口的分类垃圾桶摆放得整整齐齐，保洁员一边清理一边指导村民细致分类垃圾，村民将垃圾分类的承诺书也挂上了墙。据了解，去年以来，长安区在改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村中，全区涌现出一大批科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美，宜居、宜业、宜游的乡村幸福家园。
编辑： 刘望
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