5月27日国际人工智能院长论坛在西安开启

西部网讯（记者 鄢山宇）随着全球新一轮科技革命和产业变革的到来，人工智能已经成为国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎。从某种意义上来说，人工智能为这个时代的经济发展提供了新能量，为创业者迎来了真正改变世界的新机遇。

作为“硬科技八路军”中的人工智能产业，在古城西安会有会有怎样的机遇？西安政府对于人工智能技术发展具有怎样的布局？为了进一步激发创新活力、打造创业之都，5月27日-28日，2018国际人工智能院长论坛将于西安索菲特人民大厦召开，开启一场人工智能动向探索之旅，为你解开释疑。

作为2018西安国际创业大会系列活动之一，本次论坛以“人工智能 赋能未来”为主题，由中国人工智能学会、中共西安市委、西安市人民政府、西安电子科技大学主办。本次论坛围绕“人工智能”主题，结合 “硬科技、人才教育、互联网”等热点话题，探索在互联网、物联网、云计算、大数据等技术应用不断扩展，大量的新观点、新产业、新模式涌现的背景下，就人工智能对核心制造业的提振；人工智能人才培养与输送；人工智能在互联网加持下的机遇与挑战等议题展开充分的探讨，为“互联网+”时代人工智能产业的创新发展谋篇布局，助力西安人工智能产业未来。

据了解，2018国际人工智能院长论坛除了举办规格高、涉及内容广外，参会的嘉宾同样非常值得期待。届时，中国人工智能学会理事长李德毅院士、西安交通大学徐宗本院士、西安交通大学电子信息工程学院院长管晓宏院士、上海交通大学人工智能研究院院长毛军发院士、西安电子科技大学校长杨宗凯教授、中国人工智能学会副理事长、西安电子科技大学焦李成教授、北京理工大学计算机学院院长黄河燕教授、北京大学刘宏教授、重庆邮电大学王国胤教授以及来自英国萨里大学、美国北卡罗来纳大学、澳大利亚昆士兰大学、美国康奈尔大学、意大利米兰诺大学、香港城市大学、澳门大学、新加坡南洋理工大学、清华大学、中国科学院等三十余位IEEE Fellow及国际人工智能领域顶级资深专家偕同自身领域的研究成果与成品实践莅临本次大会，带领大家以科技巨匠的视角，进一步解析人工智能之于人类发展的新基调。

本次论坛更邀请了来自Google、阿里、京东、商汤科技、华为等二十余家人工智能标杆企业代表齐聚西安，分享相关领域的探索与实践，共同探讨人工智能产业的建设经验与未来发展。全国各地的十余家人工智能新锐公司带来最新科技成果展示，从应用展示与互动交流两个维度，透析人工智能作出的重要创新实践。

过去十年，移动互联网从诞生到爆发，最终重构我们的生产生活方式。如今人工智能的发展，也正在被推向前所未有的高度，我们再次步入重构与再造的快车道上，本次论坛致力于加强国际、区域、校企和院校间在人工智能领域的教育和科研交流，进一步整合政产学研资源，促进全球人工智能资源互联互通，推动人工智能产业规模化发展，为我国新一代人工智能技术、人才培养和产业发展做出贡献，提升西安乃至全国人工智能产业的国际影响力。

编辑： 高政超