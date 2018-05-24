6月起西安将开始取缔占道洗车行为 每周执法1-2次

西安街头存在的占道洗车行为。资料图

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市城管局了解到，从6月起，西安市各区县、西咸新区及开发区将在辖区内集中开展占道洗车点专项整治工作，着力解决城区沿街洗车点反复出现等违法行为，依法取缔占道洗车点，规范洗车经营行为。

洗车点占道经营，占用机动车道、人行道、园林绿地、公共广场进行洗车，店外及护栏、路牌、栅栏、围墙、绿篱等城市设施上吊挂、晾晒毛巾、坐垫等物品，店外加装水管、冲洗设备及污水外溢、坑洼、积水、乱扔垃圾等，在城市道路及其他公用设施排放污水、污泥、油渍、碾压和损坏人行道、破坏绿化带等行为均在整治之列。

从6月1日起，城管部门将针对沿街洗车点逐一发放倡议书，宣传告知整治要求标准。从6月7日起，各区县、开发区城管部门将主动协调公安、交通、工商、环保、市场监管等部门开展联合行动。

对无照经营、不符合环保要求及长期违法占道经营作业的，城管部门依法下达《限期改正通知书》，促其自行整改；每周组织1-2次专项执法行动，对擅自占用城市道路、公共场所的洗车点，暂扣占道洗车工具，拆除洗车业主在人行道擅自设置的洗车装置；对拒不整改的，予以取缔。

城管部门还特别强调，在整治过程中执法队员要依法行政、文明执法，落实执法全过程记录制度，并加强对参与集中整治执法人员和工作人员的防护，最大限度避免因执法行为引发的矛盾和冲突。

编辑： 刘望