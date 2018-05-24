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神木法院首次通过微信办案 半小时解决13万元纠纷案

时间：2018-05-24 17:21:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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神木法院首次通过微信办案 半小时解决13万元纠纷案

近日，神木市人民法院首次尝试利用微信平台办理执行案件，法官组建临时微信群，利用30多分钟，解决了一起执行标的13万元的案件。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 郑雄 王爱芳）近日，神木市人民法院首次尝试利用微信平台办理执行案件，法官组建临时微信群，利用30多分钟，解决了一起执行标的13万元的案件。

据了解，该案件是一起买卖合同纠纷案件，执行标的为13万元，被执行人苏某某居住在当地，而申请人苏某则远在千里之外的山东省莱芜市。

神木市人民法院执行四庭法官郑雄建临时微信群，将申请人、被执行人拉入群内。在“群主”法官的指挥下，双方当事人历经30多分钟交流，最后达成和解执行协议。被执行人通过网上银行，5分钟后案款转入申请人指定的账户，至此本案执行完毕。

法官利用微信平台办案，方便了当事人，减轻了千里奔波的诉累，也体现了“司法为民、司法便民”的原则。当地法院也表示，微信办理案件有一定局限性，以后会因案而宜。

编辑： 高政超

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