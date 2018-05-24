鄠邑同兴西瓜节今开幕 瓜农现场教你咋挑成熟西瓜

吃西瓜比赛吸引瓜农一试身手。

陕西方言教学：如何挑选又甜又沙的西瓜？

西部网讯（记者 刘望）随着夏天的到来，水果也大量上市，如何用简单的方法挑选到又甜又沙的西瓜呢？在今天（5月24日）开幕的鄠邑区“同兴西瓜节”上，常年与西瓜打交道的农民向全国各地的客人展示了大棚西瓜种植基地，参与了吃西瓜比赛，还现场教大家如何挑选又甜又沙的西瓜。

编辑： 刘望