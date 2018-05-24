京东在陕首个线下体验店落户西安 "无界零售"开启新体验

京东之家线下体验店。

京东之家线下体验店。

西部网讯（记者 魏永贤 见习记者 朱童戈）“复古的猫王收音机、炫酷的全面屏手机、极米的家用投影仪……”5月17日，在西安市凤城八路与明光路十字东南角京东之家线下体验店正式开业，作为在陕布局的首个线下体验店，记者看到陈列商品主要以80、90后年轻消费群体较关注的3c数码类产品为主，包括手机、电脑、新奇特数码、图书、日百家电等应有尽有，据介绍所有商品实现线上线下价格同步，开启“无界零售”新样态。

黑科技助力 实现精准化服务

从走进京东之家开始，消费者就能够通过“刷脸”成为会员，根据性别获得专属的商品推荐。京东之家不仅在会员注册方面运用了“黑科技”，店铺的选址及店内商品的选择和陈列也大有讲究。创新力十足的“take”技术也是在线下零售首次应用，为门店选品、布景提供更具价值的数据参考，力求实现精准化服务。比如顾客进店后，在哪个区域停留的时间更久一些、拿取了哪层货架的商品、体验了多久等等，这些看似基础的用户行为数据，都能够帮助门店更好的进行良性经营

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京东之家线下体验店商品。

京东之家线下体验店商品。

线上线下价格同步 实现“无界零售”

据京东之家产品陈列师周维介绍，店内陈列的商品有上千种，但实际sku种类却有十万余种，全部来自京东自营，线上线下同价，价格透明，品质保障。店内既可以买到手机，也可以买到烤箱。一些只在线上卖的手机，京东之家也可以买得到。电子价签一键更新，10分钟与线上后台数据同步一次，顾客再也不用担心线下价格高于线上了。如果顾客想购买的产品店内未陈列，京东之家也可代客下单，送货上门，完美的实现了“无界零售”。

京东之家线下体验店。

大数据分析智能选址 智能定价

大数据分析、精准化定位、个性化服务也是京东之家的另一大特色，京东之家可以通过分析某一区域消费密度和消费能力进行智能选址，根据商品销售周期及竞品情况实现智能定价。基于大数据和消费者行为对顾客进行分析，提供个性化服务，从而优化客户体验。陕西首个京东之家周边居民小区较多，经过大数据分析，店内陈列商品以居家、儿童为主，3C数码为辅。

记者先后亲身体验了平衡车、智能音箱、VR眼镜等，这些以前属于线上商城的货物现在消费者可以在线下轻松体验。店里还有图书角、儿童游乐区供人放松休憩，老人则可以体验眼部或肩背按摩器的功效。据了解，今年六月份京东之家线下体验店西安城南店和曲江店将会相继开业。

编辑： 朱童戈