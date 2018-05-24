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陕西发布降水大风降温消息 今晚起中南部有降雨

时间：2018-05-24 12:57:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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陕西发布降水大风降温消息 今晚起中南部有降雨

受西北路冷空气的影响，25日下午到26日白天，陕西自北向南将有一次大风、降温天气。

西部网讯(记者 秦振) 今天(5月24日)11时20分，陕西省气象台发布降水、大风、降温消息，受低层切变的影响，5月24日晚上到25日白天陕西中南部将有一次降水天气过程，延安南部、关中、陕南有小雨（1～10 毫米），陕南东部中雨（10～20 毫米），安康南部局地大雨（20～35 毫米）。

同时，受西北路冷空气的影响，25日下午到26日白天，陕西自北向南将有一次大风、降温天气。

陕西省气象台首席预报员李明表示，此次过程中陕北、关中北部会有6-7级西北风，关中南部、商洛有5级左右西北风。

“过程中陕北气温下降6～8℃，关中、陕南下降4～6℃。最低气温分布中，榆林、延安东部、关中北部9～11℃，延安西部7～9℃，关中南部、陕南12～14℃。”李明说到。

陕西省气象台提醒，本次过程以大风、降温、降水天气为主，建议各地相关部门提前做好天气的防御工作，做好温室大棚加固工作，公众需关注天气预报，出行时要注意安全。

编辑： 王瑜

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