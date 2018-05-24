“红色的记忆”民族管弦乐音乐会在西安音乐厅上演

西部网讯（记者 张锦茹）5月23日晚，由陕西艺术职业学院举办的“红色的记忆”民族管弦乐专场音乐会在西安音乐厅上演。音乐会以纪念毛泽东在延安文艺座谈会上讲话76周年为主题，以红色革命音乐为题材，追忆艰苦革命岁月，体现新时代精神，弘扬社会主义核心价值观。管弦与交响齐鸣，民歌与秦腔辉映，完美演绎了新时代文艺思想，彰显了文化自信。

此次演出通过挑选经典曲目，运用民族管弦乐技法，植入现代音乐配器和表现手法，打造出了一台主题鲜明、内涵丰富的音乐会向“5•23”献礼。

音乐会以气势澎湃、激情洋溢的民族管弦乐合奏《龙腾虎跃》开场，在情绪炽热、民族风格浓厚的演奏中，描绘了祖国日益强盛壮大的美好前景。一曲《山丹丹开花红艳艳》的女声独唱，生动地再现了红军长征抵达陕北时，正逢满山山丹丹花盛开，军民欢歌乐舞的情景。以陕西地方戏曲“碗碗腔”为音乐素材进行改编而成的《红军哥哥回来了》，生动描绘了红军凯旋而归，受到群众热烈欢迎并又踏上征途的场景。

民族管弦乐《闹红火》《情深谊长》《我的祖国》个个演奏精湛，引入入胜，乐曲时而宛转悠扬，时而高亢激昂，仿佛把人们带入连绵起伏的山峦之间。

演出现场高潮迭起，精彩纷呈，应观众要求，音乐会尾部临时加演了《我的祖国》。台上演员和台下观众齐声合唱“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”再次将音乐会推向高潮，音乐会也在观众经久不息的掌声中落下帷幕。

“今年是改革开放四十周年，随着人们物质生活水平的提升，在文化艺术方面也有了更高需求，” 年过古稀的杨大爷说，“今天全场的演出很棒，选取的乐器都是中华民族的传统乐器，演出全场气氛热烈，体现了新时代国家繁荣，人民生活水平提高的新气象。”

来自西安音乐学院的教师杨国栋表示，今天的演出不忘红色基因，把音乐传承做出了一种高度，同时，它也反映了人们的审美追求和对美好生活的向往。 “今天的音乐会观众席上座无虚席，听完整场音乐会，我感到很振奋，也对我省的音乐文化传承有了希望和期待。”