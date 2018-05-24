2018西安义务教育学校学区划分 部分学校学区有调整

西部网讯（记者 彭芬） 5月22日，西安市各区县教育局公布了辖区学区划分范围。西部网、陕西头条记者了解到，和去年相比，今年部分区县新增了新建学校，部分区县学区划分也有微调，还有一些学校因“名校+”工程的实施进行了学校名称的改变。
新增学校
莲湖区新增西安远东实验小学。学区范围为枣园西路（枣园西路东口至西户铁路专线）以北、西户铁路专线（铁路线至大兴西路陇海铁路桥）以东、陇海铁路以南（陇海铁路至汉城北路口）、汉城北路（陇海铁路与汉城北路西交汇处至枣园西路东口）以西区域内莲湖区户籍常住居民户的适龄儿童。
雁塔区新增西安市曲江第四小学。学区范围为新开门南路以东绕城高速以南，长鸣路以西，雁塔区与长安区行政区域交界处以北，曲江新区范围内由曲江新区开发建设的商住小区。
雁塔区新增翠华路小学鸿锦城分校。学区范围为英发寨、雷家寨、贺家寨、鸿锦城小区。
部分更名学校
新城区明欣小学更名为后宰门小学明欣分校。学区范围为北关十字以东、自强东路以南（含西闸口）、勇进北村以西、环城北路以北。
碑林区原安东街小学与太乙路小学整合成立碑林区实验小学。学区范围为雁塔路以东、太乙路以西、环城南路东段以南、南二环以北（铁五二小学区除外）。
学区划分调整
莲湖区13个小学学区划分微调，具体包括八一街小学、报恩寺街小学、第二实验小学、希望小学、机场小学、南小巷小学、环城西路小学、二府庄小学、邓家村小学、枣园小学、西桃园小学、行知小学、远东二小。
曲江三小学区划分微调，2017年划片范围为长安南路以东、绕城高速以南、西康高速以西、雁塔区与长安区行政区域交界处以北，此区域内由曲江新区开发建设的商住小区。2018年划片范围为长安南路以东，绕城高速以南，新开门南路以西，雁塔区与长安区行政区域交界处以北，曲江新区范围内由曲江新区开发建设的商住小区。
长安二小学区范围扩大。由去年的茅坡社区居住的原茅坡村民子女扩大为茅坡社区居住的原茅坡村民子女，茅坡路以东、西部大道以南、府东一路社区以西、西长安街以北户籍。
编辑： 王瑜
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