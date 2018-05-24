陕西生源地信用助学贷款申请更方便：审批表只需一家单位盖章

西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西省教育厅就生源地信用助学贷款及相关工作事项发出通知。学生申请办理贷款时间为7月1日至8月30日，在校生、新生办理的时间段由各县区根据实际情况自行安排。

为进一步方便学生，新生贷款申请审批表中，只要学生所在高中、村（居）委会、乡镇（街道）民政部门任一单位盖章即可；外省在校大学生贷款申请审批表中，只要学生所在村（居）委会、乡镇（街道）民政部门任一单位盖章亦可；陕西省内在校大学生贷款申请审批表中，只要学校资助中心盖章即可。2018年通过陕西省普通高等职业教育院校分类考试录取的学生按照新生办理程序予以办理。

借款学生应登录国家开发银行在线服务系统在线申请（可选择“使用登录名登录”或“使用身份证登录”两种方式登录，网址为：http://www.csls.cdb.com.cn），填写个人基本信息和申请信息，并携带打印好的《生源地信用助学贷款申请表》，到县（区）学生资助管理中心办理相关手续。对确有需要的家庭经济困难学生，应允许其按照贷款最高限额足额办理贷款。

省教育厅要求，各高校、县级学生资助中心要坚持“应贷尽贷”与“精准资助”并重，确保不让一个学生因家庭经济贫困而失学。认真做好贷款受理工作。受理量大的地区，要配备现场咨询和管理人员，按照“早入学先办理”的原则，以学校或乡镇为单位，组织学生分批办理，错峰受理、妥善安排受理进度，避免学生和家长过度集中，保证贷款工作平稳开展。

编辑： 王瑜