陕西生源地信用助学贷款申请更方便：审批表只需一家单位盖章
时间：2018-05-24 09:32:10
来源：西部网-陕西新闻网
作者：彭芬
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陕西生源地信用助学贷款申请更方便：审批表只需一家单位盖章
近日，陕西省教育厅就生源地信用助学贷款及相关工作事项发出通知。
西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西省教育厅就生源地信用助学贷款及相关工作事项发出通知。学生申请办理贷款时间为7月1日至8月30日，在校生、新生办理的时间段由各县区根据实际情况自行安排。
为进一步方便学生，新生贷款申请审批表中，只要学生所在高中、村（居）委会、乡镇（街道）民政部门任一单位盖章即可；外省在校大学生贷款申请审批表中，只要学生所在村（居）委会、乡镇（街道）民政部门任一单位盖章亦可；陕西省内在校大学生贷款申请审批表中，只要学校资助中心盖章即可。2018年通过陕西省普通高等职业教育院校分类考试录取的学生按照新生办理程序予以办理。
借款学生应登录国家开发银行在线服务系统在线申请（可选择“使用登录名登录”或“使用身份证登录”两种方式登录，网址为：http://www.csls.cdb.com.cn），填写个人基本信息和申请信息，并携带打印好的《生源地信用助学贷款申请表》，到县（区）学生资助管理中心办理相关手续。对确有需要的家庭经济困难学生，应允许其按照贷款最高限额足额办理贷款。
省教育厅要求，各高校、县级学生资助中心要坚持“应贷尽贷”与“精准资助”并重，确保不让一个学生因家庭经济贫困而失学。认真做好贷款受理工作。受理量大的地区，要配备现场咨询和管理人员，按照“早入学先办理”的原则，以学校或乡镇为单位，组织学生分批办理，错峰受理、妥善安排受理进度，避免学生和家长过度集中，保证贷款工作平稳开展。
编辑：
王瑜
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文化咸阳充分发挥文艺“扶志”与“扶智”的独特作用，形成文化扶贫中美丽的流动风景。05-14
文化由陕西省委宣传部主办，陕文投集团承办的文化产业与资本创新融合发展分论坛在西安举行。05-12
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文化充分发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，力争成为全国知识产权公证服务示范机构。05-08
文化从5月1日上架以来，纪实文学《梁家河》受到读者追捧，短短几天该书就已经销售了2000多册。05-05
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三农日前，中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，“有意义地增加美国农产品和能源出口”成为其中的内容。05-24
三农茶是一个很好的窗口。一片叶子,成就了一个产业,富裕了一方百姓。一片叶子也洞察了中国改革开放的变化和成就。05-24
三农苹果期货仓单在陕西渭南市白水县盛隆果业交割仓库完成交割。交易单位为一个仓单，交易货物重量20吨，交易价值17.704万元。05-24
三农经过组织推荐、资格初审、资格复审、考试、考核、公示等环节，李晓阳等252人被认定为我省第五批高级职业农民。05-24
三农共有36家中央企事业单位在陕西50个国家扶贫开发工作重点县开展定点扶贫工作，累计投入或引进各类帮扶资金19.49亿元。05-23
三农5月23日，收割机开进了潼关县秦东镇西厫村几家农户的麦田。今年的“关中第一镰”正式开镰，全省夏粮收割由东向西陆续展开。05-24
三农在乾县优利士乳业集团有限责任公司零距离牧场，核心种群存栏的2000只奶山羊，依次排队走上转盘式挤奶设备。05-24
三农宝鸡市陈仓区着力培育新型农村经营主体，打造以生态采摘、旅游观光为特色的休闲观光农业，促进农民增收，推动乡村振兴。05-24
三农该园区总面积9.31万亩，涉及试马镇的荆家河、试马街、观音堂、郭家垭、红庙、大坪等8个村（社区）。05-24
三农竹峪中学与国际文化交流学院正式结成教育帮扶对子，学院专门选拔了一批英语基础扎实的留学生，开始对竹峪中学的学生进行长期英语培训。05-24
三农2018年财政重点强农惠农政策近期公布，包含八大类37项措施，显示出中央财政强力支持乡村振兴之决心和用心。05-22
三农以“三扶合一”扶贫配方有力激发了困难群众的内生动力，实现了困难群众“富口袋”与“富脑袋”的统一。05-22
旅游5月23日下午，“苍天圣地阿拉善”专场旅游推介会在西安召开，来自两地旅游相关部门、旅行社、户外俱乐部以及自驾游协会的百余代表参加会议。05-24
旅游记者从广西壮族自治区卫生和计划生育委员会获悉：《自治区卫生计生委等九部门关于加快推进母婴设施建设的实施意见》。05-24
旅游夏天，就是山花烂漫的时节，就是山色青翠的时节，就是流水潺潺的时节，就是丛林披绿的时节！05-24
旅游5月21日，新疆维吾尔自治区旅游发展委员会召开新疆旅游线路产品新闻发布会。05-24
旅游一年一度的切尔西花展由英国皇家园艺学会主办，是英国最盛大也是全球最著名的园艺博览会之一。本届花展将于5月22日至26日举行。05-24
旅游温和的气候，一流的美食美酒，热情好客的人民，让葡萄牙成为世界优质旅游目的地之一。05-24
旅游推介会上，西安市旅发委与南充市旅游局签订《旅游合作协议》，将全面推动两地在宣传资源共享。05-23
旅游日前，历时近两年的“中国最美古树”遴选结果揭晓，黄帝手植柏作为侧柏物种的唯一代表成功入选，被命名为“最美侧柏”。05-23
旅游5月18日—22日,以“天骄圣地，鄂尔多斯”为主题的2018年鄂尔多斯旅游产品采购活动在鄂尔多斯举行。05-23
旅游店家大牌子上写着“专供中国”一位泰国果农爬上几十米高的榴莲树，挥刀砍断榴莲与树杈连接处，几公斤重的榴莲落了下来。05-23
旅游中国农历四月初八，甘肃敦煌数万民众传承历史习俗，早早前往莫高窟烧香礼佛、祈福，莫高窟九层楼前人潮涌动。05-23
旅游业内人士指出，作为将旅游和健康服务结合起来的一种旅游形式，医疗旅游概念众多，从医疗产业、旅游产业深度融合角度出发。05-23
美食夏季养生，许多人提倡饮食越清淡越好，认为可减轻肠道的蠕动、生津液。鱼：鱼肉不仅味道鲜美，而且营养价值极高，05-24
美食中老年朋友不妨每天生嚼一些核桃仁，或者将核桃仁稍微用微波炉加热一下，之后反复咀嚼，每天3~4次为宜。不少中老年朋友脾。05-24
美食白木耳中富含维生素D，能防止钙的流失，对生长发育十分有益；所含磷脂有健脑安神作用，合适中老年人食用。也可以。05-24
美食步：鱼的火候：火候是清蒸鱼的关键所在，与很多清蒸菜一样，一定要在锅内水开后，再将鱼入锅，蒸6至7分钟立即关火。05-24
美食口臭是一件令人尴尬的事情，当与人交谈甚欢时，突然对方一个不经意的捂鼻动作会让你欲言又止。除了搭配生鱼片食用。05-24
美食红糖和鸡蛋都有补血的功效，所以红糖鸡蛋的补血效果也是很好的哦，特别适宜女性食用，因为女性嘛，每个月。05-23
美食因为饮食不调、生活不规律，白领女性深受胃肠功能紊乱、胃溃疡、便秘等疾病的困扰，其实这也可以通过食用南瓜得到改善。05-23
美食很多女性朋友在经过一段时间减肥后，明明体重下降啦，可是腰、腿却粗壮如前，这种情况，就是传说中的“水肿型肥胖”。05-23
美食往小汤锅中加入适量清水，先开大火煮开再转小火煮到土豆熟透。3、土豆煮好后加入盐、白胡椒粉、黄油。05-23
美食1.构造人的身体：蛋白质是一切生命的物质基础，是机体细胞的重要组成部分，是人体组织更新和修补的主要原料。05-23
美食晚餐若吃得过饱，鼓胀的胃肠会对周围器官造成压迫，使兴奋的“波浪”扩散到大脑皮质其他部位，诱发神经衰弱。05-23
美食中国传统之中很多的食材在进行特定的搭配和料理时都会有意想不到的效果，想什么桂圆莲子之类的数不胜数。05-22
健康虽然饭后口苦看起来只是一件小事，但是它可以一定程度上反映你的身体机能的疾病，所以对于这个症状一定不要忽视了。05-24
健康你有没有试过一觉醒来，枕边有口水的痕迹呢？一看到就急冲冲的擦去，害怕别人看见有损自己的形象。许多人都会经历过这样的尴尬吧。05-24
健康痘痘成因与皮脂腺分泌过剩有关，像睡眠不足、压力过大、长期神经紧绷、女性生理期、更年期激素变化以及经常吃油炸食物等原因也容易使人长痘痘。05-24
健康年轻人总觉得很忙，没有时间运动，怎么办？不要找借口。其实养生无所不在。有下面8个3分钟，趁年轻常做，老了可比不老松！05-24
健康职场如战场，即使怀孕后，许多职业女性也还要坚持上班，那么职场准妈妈都需要注意哪些办公室保健呢？05-23
健康酷暑季节,汗流浃背地回到家，总想痛痛快快洗个冷水澡。但体质不佳的人有可能因此而出现颈部活动受限、手脚麻木等症状。05-23
健康虽然目前人类还无法永葆青春,但人均寿命却在不断增长。一项最新研究指出,与20年前的同龄人相比,现在的人细胞更耐损耗,衰老得更慢。05-23
健康夏天既有烈日之焦灼，也有纳凉的悠闲。善养生者取其利，不善养生者遭其害。夏天是暑热湿气易致病的季节，面对气候变更，人体也要做出相应的调整。05-23
健康动物肝脏可以补血、补肝、明目，但认为吃肝脏可以治疗肝病却是一个误区。05-22
健康骨骼健康需要营养素搭建坚实的基石，而保护骨骼不可或缺四大营养素。05-22
健康夏季食疗多以清热解毒祛湿利尿为主，冬瓜做菜、煮汤等均宜，水分含量大，是补充水分、生津的好食材。05-22
健康每个人的体质不同，凉茶的功效也千差万别，市民应根据自身的体质和不同的“上火症状”来选择不同的凉茶。05-22
教育5月24日电 三年铸一剑，今朝试锋芒。目前，2018年高考已进入倒计时阶段。清华大学是无数学子梦寐以求的学府。05-24
教育5月23日，缪延相将一份剪报上的好人好事读给学生们听。江西省南昌市新建区石埠镇有个免费课外活动站，创办人缪延相如今已年过七十。05-24
教育他们还开创多种方法使变异后的酵母菌株具备稳定的生物活性，并作为细胞工厂来高效率产出β-胡萝卜素。05-24
教育浙江省教育厅有关负责人向本报记者证实，浙江省教育行政部门已要求教育局，坚决禁止各高校用QQ群、微信给学生荣誉评选刷票、拉票的行为。05-24
教育中铁一局新加坡T302项目党支部8名党员都会自发的聚集在一起，以座谈交流、专题务虚会等多种形式回顾入党经历、扎实开展批评、自我批评，追忆初心。05-23
教育5月23日，2018中国（西安）安博会在曲江国际会展中心拉开帷幕。05-23
教育针对2019年毕业的优秀大学生，进行为期数天的免费专业培训和学术交流。05-23
教育排名前三的大学生社交阅读平台分别是微信，占比68.8%；微博，占比56.7%；知乎，占比48.0%。05-23
教育随着中巴两国在经贸、基建等各领域合作的不断推进，巴基斯坦掀起了一股“留学中国热”，越来越多的巴基斯坦学生选择到中国留学深造。05-23
教育2018年高考将至，这个周末，清华、北大、北师大等众多在京高校，竞相举办校园开放日活动，吸引了大批高中生和家长前来咨询。05-22
教育与学生边吃盒饭边聊天的两位教授，是国际跨学科领域的两位顶尖学者——来自美国莱斯大学的内奥米·J·哈拉斯和彼得·诺兰德教授。05-22
教育近日，安徽省怀远县古城镇贫困村东张村小学生高苗苗，收到了3套崭新的小课桌，这是团蚌埠市委为贫困家庭学生送来的暖心礼物。05-22
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
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房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
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汽车用作救护车，采用了2.0升双涡轮增压四缸引擎，最大功率190马力，峰值扭矩400牛米，配备四轮驱动系统和八速自动变速器。05-23
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汽车法国汽车厂商DS将要发布新款旗舰车，这款旗舰车或命名为DS 8，预计于2020年上市。以竞争宝马5系、奥迪A6和奔驰E级轿车。外媒还公布了该车的假想图。05-21
汽车委员会呼吁成员国和汽车企业制定确保安全和明确事故责任的通用规则。力争在国际规则出台之前制定出地区标准，在新一代产业领域掌握主导权。05-21
汽车全新跨界旅行车骏派CX65正式上市，共推出包括手动舒适型、手动智联舒适型、手动豪华型、手动智联豪华型在内的四款车型，售价区间为6.89-7.69万元。05-18
汽车此次被阿斯顿马丁这个英国牌子挖角，是因为该公司订立了“第二个世纪计划”，就是在2025年前至少发布7款新车，因此需要Sühlmann前去助力。05-18
汽车由宝马M部门前负责人操刀研发，因此外界对该车有较高的期待。现代N高性能部门的负责人阿尔伯特 比尔曼透露，工程师已经着手车型研发工作。05-18
汽车包括美版Rogue Sport车型和在加拿大销售的Qashqai(北美版逍客)。日产ProPilot半自动驾驶系统广受消费者欢迎，目前全球约有12万辆日产汽车搭载该技术。05-17
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