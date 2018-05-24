民族交响音乐会《旗帜》在西安上演。

西部网讯（记者 赵昊）为了深入学习贯彻习近平文艺思想，高举伟大旗帜，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣，由中共陕西省委宣传部主办、陕西演艺集团承办、陕西省歌舞剧院承演的《旗帜》民族交响音乐会，5月23日晚7:45在西安人民剧院隆重演出。

整台音乐会约90分钟，形式多样，分上篇和下篇两个部分共11个节目。上篇包括民族管弦乐《国风》、独唱《山丹丹开花红艳艳》、竹笛协奏《陕北四章》“闹红火”、女声小合唱《二月里来·南泥湾·纺线线》、民族管弦乐《光明颂》，下篇包括组合打击乐独奏与乐队《八音和鸣》、中阮与乐队《山韵》第二乐章“涧”、《节日的汉江》、民族管弦乐《丝绸之路》、男女声二重唱《心中的旗帜》、民族管弦乐《我的祖国》。既有名曲，又有陕北关中陕南不同地域的代表性乐曲，有声乐、器乐等多种表现形式，声乐中有独唱、合唱、二重唱，器乐中有协奏、合奏，节目风格均积极向上、形式活泼、欢快和谐、感情真挚。同时体现了三秦地域的风采，也歌颂了党、歌颂了祖国、歌颂了新时代。

本次演出整合了集团优质演艺资源，集结北京民族乐团和陕西省歌舞剧院民族乐团的优秀艺术家们，共同打造一台高品质民族交响音乐会。整台音乐会充分落实习近平总书记对宣传思想文化工作重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，把优秀、高雅的艺术奉献与广大群众，传承发扬中华民族优秀文化，凝聚民族精神，增强文化自信。

据悉，本次音乐会采取市场销售与组织惠民演出的互补形式，一方面采取线上网络售票与线下窗口售票相结合的方式市场化售票，另一方面有序组织职工、军人、学生等普通群众观看演出，以此引领广大人民群众更广泛深入学习贯彻习近平文艺思想，为推动陕西文化大发展大繁荣助力、助威。