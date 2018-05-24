党建引领产业带动 渭南华州区开动乡村振兴双“引擎”

渭南华州区柳枝镇张桥村党群服务中心。
西部网讯（见习记者 李卓然）如何让乡土文化回归并为乡村振兴提供动力？如何用产业打造群众增收致富新亮点？面对一系列问题，渭南市华州区通过党建引领、产业带动，开动乡村发展最强双“引擎”，树立起乡村振兴的样板。
党建引领 激活乡村发展内生动力
5月23日，“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访走进了华州区柳枝镇张桥村，一幅整洁靓丽的美丽乡村画卷在记者眼前徐徐展开：整洁干净的环村道路，整齐划一的青瓦白墙，潺潺流动的清澈河水……
张桥村毗邻少华山，是一个典型的半山区村，如何改变原有村容村貌，实现美丽乡村振兴？张桥村党支部书记何福善告诉记者，“这都要依靠党的建设，抓住新思想重心。”
在新建的村史馆里，一件件藏品将这个村庄的百年变迁史娓娓道来。不管是有关张桥村的传说，还是1958年周恩来总理亲自为张桥村颁发的“农业社会主义建设先进单位”奖状，经过镇村党组织的努力，这些尘封已久的张桥故事重新焕发生机，让村民们知晓村史、传承红色文化，让越来越多的外地人走近张桥，了解张桥。
近年来，张桥村坚持党建引领，抓班子、带队伍、强阵地、严管理，以美丽乡村为依托，以农家旅游为支撑，深挖本村历史文化，开发自然人文景观，建成了涵盖党建张桥八景宣传墙、通村环村大道、村史党史教育室，以及生态小湖戏楼水景区、石抱柏人文自然风景区、独秀石风景区和党建长廊休闲区等为主的“一墙、一路、两室、五区”旅游休闲区，不断延伸和拓展群众增收渠道，激发贫困户脱贫致富内生动力。
如今的张桥村，旧貌换新颜，成了产业兴、百姓富、生态优的美丽乡村。
编辑： 樊婷婷
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