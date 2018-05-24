渭华起义烈士纪念碑

西部网讯（见习记者 李卓然） 5月23日上午，“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访团走进渭南市华州区渭华起义纪念馆，一起重温红色记忆，感知那段峥嵘岁月。

渭华起义爆发于1928年5月，是西北地区发生最早、规模最大、影响最深的一次起义，也是继南昌起义、秋收起义和广州起义之后，全国最具影响的起义之一。它开创了工农革命军与农民运动相结合实行武装斗争的新形式。虽然这次起义以失败告终，但它为创建陕甘革命根据地积累了宝贵经验。

在纪念碑前，采访团媒体代表敬献花篮，并全体鞠躬默哀。随后，采访团先后参观了渭华起义陈列大厅、渭华起义旧址。

在渭华起义旧址里，用青砖和鹅卵石铺砌而成的“同志们，赶快踏着先烈的鲜血前进啊”15字标语，虽时隔90年却依旧清晰。通过讲解，采访团成员了解了渭华起义的发展历程，感受到老一辈革命家无私奉献的革命精神，对渭华起义在当时的时代背景下所产生的重大意义有了更深层次的认识。

参观完渭华起义纪念馆后，采访团一行还参观了正在建设的渭华干部学院。据介绍，该学院是渭南市华州区委依托渭华起义红色资源打造的渭华革命精神传承教育新平台。通过构建“一院一馆一碑一旧址”四位一体教育体系，营造“大学院”、“大格局”新局面，努力打造成立足陕西、影响西北、面向全国，弘扬渭华精神的科研院校和锤炼党员干部党性修养的精神家园。