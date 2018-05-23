宝鸡将举办集体婚礼 邀约77对新人见证浪漫七夕

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）5月23日，记者从宝鸡市委外宣办召开的新闻发布会上了解到，8月17日（农历七夕），宝鸡将在关山草原旅游风景区举办中国•宝鸡“浪漫七夕 情定关山”集体婚礼，集体婚礼计划招募77对新人，共同见证浪漫七夕。

此次集体婚礼由宝鸡市委宣传部、宝鸡市文明办主办；宝鸡市妇联、陇县县委、陇县人民政府承办。活动旨在全面贯彻落实十九大和宝鸡市委十二届三次全会精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，城乡一体化推进移风易俗工作，弘扬中华民族优秀传统文化，在全社会倡导节俭温馨、婚事新办、向上向善的文明新风，叫响“我们的节日”活动品牌，为加快建设彰显华夏文明的历史文化名城，全面建设最具幸福感城市提供强有力的精神动力、智力支持和道德支撑。

本次集体婚礼计划招募新人77对，凡在宝鸡区域内生活工作、已领取结婚证的新婚夫妇或在外地生活工作、具有宝鸡户籍、已领取结婚证的新婚夫妇均可参与报名。荣获各级道德模范、三八红旗手、身边好人、优秀志愿者、青年突击手、十大杰出青春榜样、巾帼建功标兵、身边好青年等荣誉称号的新婚夫妇，在遴选过程中优先入围。

活动还将邀请在宝鸡生活工作，结婚10、20 、30、40、50、60周年的已婚夫妇代表各1对重温浪漫。

记者了解到，此次集体婚礼的报名方式为个人报名、集体报名和县区报名相结合，即日起至7月底前均可报名。新人招募工作由宝鸡市妇联总体负责，宝鸡团市委配合，其中宝鸡全市大中型企业集体和个人报名工作通过团委系统在团市委报名登记，除此之外其余人员报名工作通过妇联系统在宝鸡市妇联报名登记。报名时个人需携带本人身份证（或军官证）、结婚证原件及复印件，两寸结婚合影照片一张；集体报名时企业、学校、机关、社区、驻地部队等由本单位审核把关后，统一收集相关个人资料后集中上报。各县区参加集体婚礼的新人，可就近就便在所属县区妇联进行报名。

本次集体婚礼旨在弘扬社会文明新风，是一项纯公益活动。新婚夫妇、结婚周年纪念夫妇不收取任何费用，须缴纳2000元保证金，活动结束后无违反承诺事项全额退还。每对新人最多可随行8位亲朋好友，每人须缴纳350元活动费用。具体事项可以联系0917—3260691（宝鸡市妇联）了解。

编辑： 高政超