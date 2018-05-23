宝鸡金台区集中发放纪实文学《梁家河》一书万余本

宝鸡市金台区举行纪实文学《梁家河》图书集中发放仪式。

纪实文学《梁家河》图书。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）纪实文学《梁家河》一书自5月2日全国首发以来，受到各级党政干部和社会各界广泛关注。5月23日下午，宝鸡市金台区举行纪实文学《梁家河》集中发放仪式，为辖区党员干部职工以及武警官兵、学生代表发放纪实文学《梁家河》一万多本。

《梁家河》一书讲述了习近平总书记在陕北黄土高原梁家河村七年知青岁月的艰苦生活、成长经历和奋斗足迹，真实记录了几十年来梁家河村发生的巨大变化，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜活教材。

据了解，下一步，宝鸡市金台区将按照“各镇街各部门全覆盖，党组织、团组织全覆盖，领导干部和城市党员团员人手一册”的工作目标，遵循“统一采购、集中分发”的工作原则，积极营造浓厚学习氛围，结合“德润宝鸡•书香陈仓”“读书月”等群众性阅读活动，大力开展《梁家河》一书进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营等六进活动，让每个人从中汲取精华，汲取力量，培育向上向善的正能量。

编辑： 高政超