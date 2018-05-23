西安市政协原副主席赵红专受贿案一审开庭 其当庭认罪悔罪

西安市政协原副主席赵红专受贿案一审开庭。

西部网讯（记者 李媛） 记者今天（5月23日）上午从渭南市中级人民法院获悉，西安市政协原党组副书记、副主席赵红专受贿一案在渭南市中级人民法院公开开庭审理。

公诉机关指控，2007年至2016年期间，赵红专利用担任西安航天产业基地管委会主任、西安国家民用航天产业基地管委会主任、党工委书记、西安市委常委兼西安高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记的职务便利，在项目开发、审批手续的办理、项目推进、土地征用、河道治理工程等方面为他人谋取利益，分别收受周某某、仵某等14人共计1130万元人民币、106万美元、20万欧元、20万新币、20万港币、10.3千克黄金、5幅字画。公诉机关认为，被告人赵红专利用其职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，赵红专及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见。赵红专最后陈述了其犯罪的思想根源，并当庭表示认罪、悔罪。

庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

编辑： 高政超