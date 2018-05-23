让替人"销分"是否合法? GOFUN共享汽车对质疑避而不答

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西部网讯（记者 刘望）“他消了我名下的违章，又让我给别人消违章，如果别人的违章后面有问题，我是不是还要承担别的责任？”近日，共享汽车“GOFUN出行”的深度用户康先生遇到了一件尴尬事。

【民生热线】 共享汽车违章，别人代为消除违章是否违法？

用户质疑：让我为别人消违章 合法吗？

5月14日，康先生的GOFUN出行用车软件弹出一则信息显示，他在1月16日有一个驾驶共享汽车GOFUN出行“违反标志标线禁令”的道路违章。康先生立即前往警务大厅消违章，但是值班民警却告诉康先生，他当时驾驶的车辆名下并没有违章记录的留存。

康先生辗转多方后，从GOFUN出行西安市场的工作人员那里了解到：“因为车辆要年审，所以我们公司替你把违章消了。”GOFUN出行已经替康先生把交警部门的违章记录消了，但是康先生的用车软件上还挂着GOFUN出行的一个违章记录。如果不进行处理，则无法继续使用GOFUN出行，这可难住了康先生。

“GOFUN出行西安市场的工作人员告诉我，让我把违章罚款交给他们，并替其他人消一个同样分值的违章。”康先生质疑，在违章发生后，GOFUN出行为何4个月后才通知用户？GOFUN出行要求为他人消除违章又是否合法？

GOFUN出行回应：属于特殊状况

随后，记者致电GOFUN出行公关负责人潘悦。潘悦表示，可能存在用户“没有注意到”短信通知的情况，并索要了用户的注册信息，并承诺工作人员核查后会向记者回电。从5月23日下午截止到发稿，记者多次致电潘悦询问核查结果，但电话始终无人接听。

5月24日下午，记者又联系了GOFUN出行的客服人员。接线员表示，“GOFUN出行”在接到车辆管理部门的通知后，一般会在2-3个工作日之内向客户提示有违章记录，并提供线下预约和在线自助等两种方式协助客户消除违章记录。像康先生遇到的的情况属于特殊状况，他们会尽快核查。

对于GOFUN出行是否可以替他人消除违章记分，客服人员避而不答，只是强调他们会和GOFUN出行西安地面工作人员进行沟通，进一步了解情况后再给予客户反馈。

交警普法：为他人销分涉嫌违法

那么，GOFUN出行要求康先生为他人消除违章合法吗？陕西省公安厅交警总队秩序处副处长贺晓宇表示，共享汽车要求康先生为他人消除违章的要求是非法的。共享汽车公司的要求与现实生活中的“代销违章”性质相同，虽不存在主观牟利，但仍涉嫌扰乱交通管理秩序，涉嫌违反《治安管理处罚法》的有关规定。

贺晓宇同时表示，如果共享汽车公司为康先生消除违章的行为属实，那么共享汽车公司则涉嫌违法。《道路交通安全法实施条例》第二十三条规定，公安机关交通管理部门对机动车驾驶人实行道路交通安全违法行为累积记分制度，共享汽车公司在能够确定驾驶人的情况下仍然以车辆所有人的身份消除违章，涉嫌违法。

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编辑： 刘望