乘517路公交刷卡遭遇双倍扣费 公交公司:系统故障已全面排查

西部网讯 （记者 秦振 实习生 任童）“公交车刷卡处明明写着刷长安通只需要1元，但实际却扣了我2元，这到底是怎么回事？”近日，市民刘先生向西部网民生热线反映，5月20日，他在大明宫乘坐了517路公交车，刷卡后发现长安通的余额从43元变成了41元。为了证实刷卡金额，返程时刘先生再次乘坐了517，这次余额变成了39元。
民生热线：西安中巴517路刷卡显示1元实扣2元 请有关部门暗查处理
根据刘先生的投诉，记者和西安市公交总公司取得联系。工作人员表示，目前已经确定5月20日当天，刘先生所乘坐的517路公交车的长安通刷卡机出现了系统故障，他们也已经将情况反映给了“长安通”公司。
据西安公交公司工作人员介绍，因为长安通与西安市公交总公司属于合作关系，对于该系统为什么会出现当天刘先生所遇到的情况，他们并不知情，也希望当天有遇到同样情况的乘客及时与西安市城市一卡通有限责任公司(电话:029-96123)取得联系，具体沟通退款事宜。
同时，该工作人员表示，为了确保此类情况不再发生，公司已经对517路公交车的长安通进行全面排查，暂没有在其他车上发现类似系统问题。
“如果乘客在乘坐其他公交遇到类似情况，可随时拨打西安市公共交通总公司服务热线:965315，投诉电话：86210035反应情况，根据要求，工作人员会在三天内给予回复。”该工作人员表示。
5月23日上午，记者乘坐刘先生所反映出现扣费错误的517路公交车，没有出现扣费错误的情况。目前该线路公交车上的“长安通”扣费为正常状态。
编辑： 沈晓芳
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