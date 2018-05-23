违规停车场占用皂河绿化景观带 相关部门:将尽快取缔

网友反映，鱼化寨街皂河桥处设置了一个违规停车场。
西部网讯（见习记者 朱童戈）“有人霸占公共道路设置违法停车场，附近孩子上学道路被封死，需要绕道很长时间，请相关部门处理。”近日，家住西安鱼化寨附近的李先生向西部网民生热线反映。为此，西部网记者进行了走访调查。
5月23日，记者来到了鱼化寨鱼斗路和皂河交汇处的停车场。记者在现场看到，停车场里停了近百辆车，但是没有任何相关部门允许停车收费的证件。
据停车场附近的商户和村民介绍，这个停车场是私人设置的，在此处已经存在了很长时间，“大概一年前就已经存在了”，但对于停车场到底应该属于哪个部门管理，他们也不清楚。
这个停车场到底是谁开设的？具体是什么时候设置的？面对记者的提问，停车场的收费人员含糊其辞神情闪烁。
为了搞清楚这个停车场的归属，记者先后来到了鱼化寨街道办事处、鱼化寨村交通管理办公室和鱼化寨村民委员会了解情况。
据鱼化寨村民委员会相关工作人员介绍，这个停车场所占用的土地属于皂河管理中心管理，他们也希望取缔停车场、加快皂河治理工程，方便村民及周边居民通行。那么，这个私设的停车场是不是占用了公共道路？
根据化寨村委会工作人员提供的线索，记者来到了设立在停车场斜对面的西安市皂河管理中心鱼斗路管护站。但是这里大门紧锁，没有工作人员。
几经了解，停车场附近的工地正在进行皂河综合整治施工。随后，记者联系到了负责皂河景观建设的高新鱼化建设有限公司工作人员李阳，他告诉记者，停车场所在地并不是市政道路，之前是属于皂河管理中心的护堤路，只是为了保障河道的日常维护。
“这个停车场所处的范围是我们皂河绿化景观带，目前皂河北段，我们施工单位已经进场进行施工。针对停车场问题，我们已经给相关部门进行了反映，希望尽快将它取缔。下一步，我们皂河绿化景观会加紧施工，希望在年底给大家呈现一个水景比较美的公园，供大家休闲！”李阳说。
编辑： 陈越
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