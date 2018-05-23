西安一小区加盖商铺楼层谎称有手续 执法局：将强制拆除

从现场看，违规建筑施工已经进入尾声。
西部网讯 （记者 熊惠玲 实习生 任童）“业主在小区内违法加盖三层商铺房，已经严重影响到居民的日常生活，究竟有没有人管？”近日，西安海亮新英里小区业主许先生向西部网民生热线栏目反映，小区13号楼东侧有违建加盖的现象，业主多次进行了投诉反映，然而眼看着加盖建筑即将完工，依旧没有部门介入管理。
业主私自加盖楼层 影响采光
记者今天（5月23日）来到位于雁塔区西沣二路的海亮新英里小区。在小区内13号楼东侧，几位工人正在给一栋三层建筑的房顶施工，钢结构的框架已经完工，工人们正在砌墙，工程进度已进入尾声。
“加盖的楼层严重影响13号楼7层以下业主的房屋采光，对我们的正常生活也造成了不便。”业主许先生说，自己和其他业主曾先后多次向小区物业、雁塔区规划局、西安市城市管理局反映过，但没有想到，私自加盖的楼层现在马上就要封顶了，却依旧没有部门介入管理。
随后，记者来到海亮新英里物业办公室。客服部杨主管告诉记者，该商铺楼确实属于私人加盖。“我们4月15日便接到业主的投诉，询问后被告知，他们是在给顶层做防水。4月27日再一次接到业主投诉加盖后，我们对现场进行了确认后，下发了整改通知单。”
“我们对工程进度一直都有记录登记，但物业没有执法权，所以也无法处理此事。”杨主管说。
施工方承认违建 称正在办手续
随后，记者联系到了该栋楼施工现场负责人田先生。他说，这栋商铺将加盖一层半，约4米高，用途为办公。当被问到是否具备相关施工手续时，他表示，目前没有手续，但正在办理。“我们4月份去雁塔区规划局办的备案手续，但一直没有办下来，所以就先施工了，按道理来说是要先办理手续，这一点确实是我们工作中的失误，但本月底手续差不多就能下来。”
“这肯定是一个违章建筑。”针对西部网记者的求证，雁塔区规划办公室主任杜宝华判定说。“5月8日施工方刚开工时，我们就已经认定这是违法建设，要求立即停工、恢复原状，并下发了认定单给雁塔区执法局进行执法。今天早上再次向执法局转发了认定单，要求拆除。
杜宝华告诉记者，无论施工方是否上报材料，只要规划局未审批，私自施工都是违法行为，但规划局只是一个认定单位，具体需要由执法局执行。
违章建筑遮挡了13号楼7层以下的采光。
雁塔区执法局：已下发强制拆除催告通知书
记者从雁塔区城市管理综合行政执法局了解到，执法人员曾先后多次达到现场叫停施工，但施工方在执法过后依旧偷偷施工。
工作人员告诉记者，“按照程序，5月21日，我们已经下发了催告通知书，如果施工方不拆，我们会在15天之内下发行政强制拆除决定书，若施工方无异议并且不去法院起诉，那么在两个月内必须对违建进行拆除，如果他们不拆，我们会强制拆除。但是施工方附议或起诉的话，则需要6个月后才能进一步执法。”
编辑： 熊惠玲
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