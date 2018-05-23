陕西举办青少年机器人竞赛 培养创新精神工程思维

5月23日，第十八届陕西省青少年机器人竞赛举行。
全省180余支机器人参赛队展开了激烈角逐。
西部网讯（记者 彭芬）今天（5月23日），由省科协、省教育厅、省科技厅、团省委和省知识产权局共同主办的第十八届陕西省青少年机器人竞赛在西北农林科技大学举行。全省180余支机器人参赛队展开了激烈角逐。
据悉，本届青少年机器人竞赛包含五个竞赛项目。一是机器人综合技能比赛，参赛选手在完全封闭的现场自行拼装、编制运行程序、调试和操作机器人。二是机器人创意比赛，参赛者以个人或小组的方式进行智能机器人的创意、设计、编程与制作，最后完成自己的机器人创意作品。
三是FLL机器人工程挑战赛，涉及十余项任务，由机器人在固定场地内完成。四是VEX机器人工程挑战赛，采用联队对抗形式进行，参赛青少年通过遥控器控制己方的两个机器人获得尽量多的分数，同时还要合理运用战略防止对方得分。五是WER工程创新赛，要求参赛队在现场拼装机器人、编程、调试和操作机器人，完成比赛任务。
陕西省青少年机器人竞赛旨在激发青少年对机器人工程和技术的兴趣，培养青少年创新精神、工程思维、解决问题和团队合作能力，为青少年机器人爱好者搭建一个融合多学科知识和技能的学习平台。经过多年的发展，该比赛已成为我省参加人数较多、覆盖面广、组织管理规范的青少年科技竞赛活动，是在广大中小学和社会上颇具影响力的青少年科技教育活动之一。
编辑： 高政超
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