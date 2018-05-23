陕西发布今年高考守则 外语科须提前15分钟入场

2018年高考全国统考将于6月7日至8日举行。（资料图）
西部网讯（记者 彭芬）2018年普通高校招生全国统考将于6月7日至8日举行。省招办近日发布了陕西2018年高考守则，其中明确，语文、数学、综合科目开考15分钟后不准进入考点，外语科目开考前15分钟后不得入场。
严禁携带手表进入考场
考前必须在规定时间熟悉考场。因进错考场、坐错座位而耽误正常考试者，责任自负。正式开考后仍未在规定座位考试的，按违纪处理。涉嫌代考者，查实后按作弊处理。
凭《准考证》和第二代《居民身份证》进入考场，对号入座，并将《准考证》《居民身份证》放在课桌靠走道一侧上角以便核查。
进入考场，只准携带2B铅笔、0.5毫米黑色墨水签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、小刀、空白垫纸板、透明笔袋等文具。考场内不得自行传递文具等物品。严禁携带手机、无线电发射和接收设备、电子存储记忆录放设备、手表、涂改液、修正带、助听器、文具盒和其他非考试用品进入考场。
领到答题卡和试卷后，在规定时间内、规定位置处填写姓名、准考证号。填写错误责任自负；漏填、错填或字迹不清的答题卡为无效卡；故意错填涉嫌违规的，查实后按照有关规定严肃处理。监考员贴好条形码后，考生必须核对所贴条形码与自己的姓名、准考证号、试卷类型是否一致，如发现不一致，立即报告监考要求更正。
交卷时间不得早于每科结束前15分钟
在答题卡规定区域内答题，规定区域之外的作答内容一律无效。选择题作答（包括选考题所选题号）使用2B铅笔填涂；非选择题作答使用0.5毫米黑色墨水签字笔（作图题可先用铅笔绘图，确定后，再用0.5毫米黑色墨水签字笔描写清楚）。使用规定以外的笔作答而影响评卷识别的，责任自负。不准在答题卡上做任何标记，不准更改题号。
交卷前不准离开座位和考场。如因健康原因必须入厕者，应在开考前主动出示县级以上（含）医院证明。入厕须经监考员同意并由同性别监考员陪同，不得离开陪同监考员视线范围。
交卷之前务必看管好自己的试卷、答题卡、草稿纸，因自己疏忽大意导致丢失的，责任自负。涉嫌违规的，查实后按照有关规定严肃处理。交卷出场时间不得早于每科目考试结束前15分钟，交卷出场后不得再进场续考，也不准在考场附近逗留或交谈。
考试场所实施视频监控，对于监考发现或视频监控回放查出的违规行为，一律按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》执行。涉嫌违法的，移送当地司法机关，按照《中华人民共和国刑法修正案（九）》等追究法律责任。
编辑： 高政超
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