西安民办初中计划招生25430人 录后视自愿放弃公办资格

今年西安市民办初中合计招收509个班，计划招生25430人。
西部网讯（记者 彭芬）西安市2018年民办学校初中招生网上报名于5月21日8：00至5月31日18：00进行。西部网、陕西头条记者从西安市教育局获悉，今年西安市民办初中合计招收509个班，计划招生25430人。
6月1日12:00公布各民校报名人数
其中，雁塔区计划招收89个班，招生4450人；碑林区计划招收118个班，招生5900人；莲湖区计划招收28个班，招生1400人；未央区计划招收33个班，招生1650人；新城区计划招收53个班，招生2650人；灞桥区计划招收26个班，招生1300人。
高新区计划招收44个班，招生2200人；长安区计划招收42个班，招生2100人；临潼区计划招收4个班，招生200人；鄠邑区计划招收10个班，招生500人；蓝田县计划招收30个班，招生1500人；周至县计划招收2个班，招生100人；沣东新城计划招收20个班，招生980人；国际港务区计划招收10个班，招生500人。
各区县教育局、沣东新城教育局、国际港务区社会事业局、高新区教育局将于6月1日12：00通过西安市民办学校初中招生系统公布各民办学校报名人数。
被民校录取后视为自愿放弃公办学校入学资格
报名学生数超过招生计划数的民办学校，采用电脑随机派位与面谈相结合方式招生，电脑随机派位与面谈的比例为4:6。
6月12日10:00全市同时开始派位。碑林区派位地点为雍村饭店，雁塔区派位地点为陕西师范大学附属中学分校，未央区派位地点为陕西师范大学锦园中学，新城区派位地点为西安爱知初级中学，莲湖区派位地点为西安益新中学，灞桥区派位地点为西安铁一中滨河学校，高新区派位地点为高新一中初中校区，长安区派位地点为长安区第二中学。
未被电脑随机派位录取的学生可于6月29日8:00—7月2日24:00二次登录西安市民办学校初中招生系统，申请面谈并打印面谈凭证。面谈时间为7月6日—7月11日。面谈结束后第二天18:00前通过西安市民办学校初中招生系统公布面谈录取名单。
西安市教育局明确，被民办学校录取的学生，视为自愿放弃学区内公办学校入学资格。
编辑： 高政超
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