陕西保安服务业发展成果展暨保安创新发展论坛在西安举行。

西部网讯（记者 赵昊）5月23日至25日，改革开放四十年陕西保安服务业发展成果展在西安曲江国际会展中心举行。来自北京、河南、青海等省市公安机关治安内保部门领导和陕西各级公安机关保安监管部门负责人，省、市保安协会以及200余家保安从业单位负责人共400余人参加了展会和论坛。
论坛邀请了国家反恐办专家，中国人民公安大学、上海公安学院、清华大学、西北工业大学等相关研究机构专家学者，就大型群众性活动风险评估、海外安保、应对低空安全危机及规范保安服务公司等级评定等课题，以“前瞻创新、领航开拓”为主题，围绕保安行业的创新发展，聚焦于保安行业中的新理念、新科技、新业态、新挑战进行研究探讨。与会者进行了热烈和广泛的交流，为我省保安服务行业的创新发展提供可了借鉴参考的全新思路和方法。
同期举办的成果展以“改革、创新、发展”为主题，充分展现改革开放40年来，陕西保安服务业创新发展的新技术、新装备、新风采，旨在为我省保安从业单位、保安从业人员和参展商提供一次全新的学习考察交流的机会，同时也为保安行业及相关产业提供合作共赢的平台。成果展为期三天，22家参展单位将重点展示与保安服务、报警运营服务和治安防控体系建设相关的应用大数据、云计算、人工智能、互联网+等方面的成果，展示保安培训、安全风险评估等解决方案以及知名保安企业形象。
“经过三十多年的发展，如今陕西保安服务业已经壮大成为一支拥有412家专业保安公司、12万余名保安员的庞大队伍，在我省经济社会发展、维护社会治安和保障广大人民群众生命财产安全等领域，发挥着越来越重要的作用。”陕西省公安厅副厅长李向阳表示，未来，这支队伍将继续用辛勤与汗水书写人民安居乐业的壮丽篇章，为履行好人民赋予的新使命，追赶超越，不懈奋斗！
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