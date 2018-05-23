办签证没带钱？ 西安今起扫码付款10秒就能搞定

工作人员指导办证群众扫码。

西部网讯（记者 赵昊）“请问您是扫码还是付现？”这句话大多出现在人们购物时付款的环节。然而从今天开始，在西安市公安局19个出入境接待大厅办理证件时，都会听到这句话，也就是说，西安市民出入境办证可以扫码付款啦。

从5月1日国家移民管理局出台了出入境证件“只跑一次”的新政后，为了积极回应广大市民的呼声和企盼，西安市公安局出入境管理局，在省厅出入境管理局的大力支持下，于近日开通了出入境证件微信、支付宝支付功能，全力满足无现金时代群众多样化缴费需求，让群众有更多的幸福感和获得感。

据公安出入境管理部门负责人介绍，微信、支付宝线上支付开通后，市民在出入境证件缴费环节，通过扫描回执单上的缴费二维码进入支付页面，即可自行选择微信、支付宝、银行卡三种方式进行缴费，根据提示10秒钟便能完成缴费手续，极大地缩短了申请人的办证时间。

据悉，未来公安出入境管理部门将充分运用最先进的技术手段，不断推进深化“放管服”出入境改革，全力推进“智慧出入境”建设，让数据多跑路，让群众少跑腿甚至不跑腿也能办理证件，全力打造程序最简、流程最少、服务最佳、自助化程度最高的出入境窗口。

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