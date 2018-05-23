4月陕西县区网络问政能力榜单。（统计截止到5月21日24:00）

西部网讯 2018年4月，西部网《民生热线》栏目与陕西56个区县（开发区）单位进行了网络问政沟通对接。根据各区县（开发区）留言热度、回复情况和网友满意度的综合评定，西安碑林区以总分99.78分位居2018年4月网络问政能力区县榜第一名。西安莲湖区以99.72分紧随其后，居第二名。

榜单前十名区县（开发区）还有咸阳乾县、西安蓝田县、咸阳彬县、西安曲江新区、西安高陵区、宝鸡凤县、西安长安区、咸阳旬邑县。

41个县区回复率100%

2018年4月1日至4月30日，西部网“民生热线”栏目共收到1620条网友的网络问政留言，其中有效留言有383条，有204条涉及56个区县（开发区）。截止到5月21日24时，有172条信息得到了相关部门的回复，整体回复率为84.3%。

根据各县区（开发区）回复率统计，西安长安区、宝鸡凤翔、咸阳旬邑县、渭南蒲城县、汉中宁强县、安康旬阳县、商洛商州区等41个县区（开发区）回复率为100%，均做到了有问必答，及时回应网民关切。

根据统计，白水县、澄城县、礼泉县、绥德县、秦汉新城、沣东新城等县区（开发区）回复率较低，低于50%，而洛南县、凤翔县、泾阳县、洛川县、柞水县等5县区回复率为0，请相关部门予以关注。

雁塔网友参与网络问政热情最高

根据留言热度统计，2018年4月，参与西部网民生热线网络问政的网友多集中在西安市，其中西安雁塔区的网友参与网络问政热情最高，问政信息有22条，涉及水电、房产、物业、交通等问题。其次为西安长安区、西安莲湖区、西安未央区，问政信息均在10条以上。

根据解决时效，西安阎良区、咸阳彬县、宝鸡凤县、渭南大荔县、安康旬阳县、榆林神木市、西咸新区泾河新城等区县（开发区）回复速度最快，从问政信息发布到获得解答不到24小时，解决时效得分均为100。值得一提的是，针对网友的8条留言西安碑林区均能第一时间给予回复，解决时效为98.1。

另外，新城区、雁塔区、未央区、临潼区、蓝田县、乾县、旬邑县、曲江新区、航天新区等县区（开发区）也均能主动收集网友的问政信息并及时回复。

乾县白水等县区网友满意度最高

根据区县已回复信息满意度显示，咸阳乾县、渭南白水县、宝鸡千阳县、西安蓝田县等县区（开发区）回复满意度较高。

从网络问政信息单条满意度看，碑林区政府办解答的“天津游客西安购物被骗花3768元买石斛”，浐灞生态区解答的“石家街东御兰汀小区临时供电问题何时能解决”，旬邑县政府办解答的“旬邑县职田镇敬德小区电路故障”，白水县政府办解答的“白水县玉鼎佳苑长期不供天然气”，丹凤县政府办解答的“丹凤县商镇老君移民搬迁房装修押金何时退还”等问题满意度最高，网友通过栏目组向相关单位表示感谢。

而区县（开发区）单条最不满意问题分别为长安区解答的《长安区灵沼街办冯村二组村民违法占用耕地建房 》问题和临潼区解答的 《临潼区西泉街办师家村十字路口积水 群众出行难》问题。举报人表示，问题反映多次，但情况未能得到改善，希望相关部门能真正倾听群众的心声。