宁陕就“副局长投毒案”发情况说明：证据不能认定熊某涉嫌犯罪

西部网讯 近日，宁陕县烟草专卖局副局长熊某向副局长赵某投毒一案引起网友和媒体的广泛关注，今天（5月23日），宁陕县人民政府新闻办公室就“熊某故意伤害他人案有关情况”发布情况说明。全文如下：
2017年11月16日，宁陕县公安局以熊某涉嫌故意杀人对其立案侦查。经侦查，嫌疑人熊某因对单位主持工作的领导赵某不满，将农药甲氰菊酯约半支（5毫升/支）倒入赵某烧水壶内，赵某饮水后感到不适，经医院诊治赵某生命体征正常。
经宁陕县公安局侦查后，向宁陕县人民检察院以熊某涉嫌故意杀人罪提请逮捕。检察院审查后，以证据不足对熊某不予批准逮捕。公安机关补充侦查后，再次提请批准逮捕，检察院审查后，仍以证据不足对熊某不予批准逮捕。宁陕县公安局再次补充侦查，未能获取新的证据。
理化检验鉴定意见不能证明熊某所使用的药品及剂量能致人死亡。现有证据不能证明熊某主观上有故意杀人的故意。目前所能获取到的证据只能证实熊某的行为涉嫌故意伤害，但故意伤害须造成一定损伤结果才能追究刑事责任，经诊断，受害人赵某无明显损伤后果，未达到轻伤以上的损害程度。
综合前述情况，收集的相关证据不能认定熊某涉嫌犯罪，但其行为具有一定的社会危害性，应受到法律制裁。依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十七条第四款之规定，应对熊某予以行政处理。2018年1月4日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条之规定，宁陕县公安局作出对熊某行政拘留10日，并处罚款500元处罚的决定。
宁陕县人民政府新闻办公室
二○一八年五月二十三日
编辑： 刘振华
娱乐现场吴建豪戏里戏外反差萌以及张柏芝催人泪下的生日惊喜更是引爆了该剧的开播期待值，将发布会的气氛推向高潮。05-23
娱乐照片中，姚晨素颜出镜，肤质白皙，而儿子小土豆、女儿小茉莉则相伴在旁，或搞怪甜笑，或呆萌可爱，画面不仅有趣更显温馨。05-23
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22
娱乐谈及与戛纳的情缘，张震曾先后有九部影片入围戛纳，其中《春光乍泄》《2046》《最好的时光》《呼吸》《刺客聂隐娘》五部作品入围了主竞赛单元。”05-22
娱乐5月20日，在美国波士顿，中国导演张艺谋在波士顿大学展示他的荣誉博士学位证书。05-22
娱乐上周，由赵文卓出品、担任监制并领衔主演的网络电影《黄飞鸿之南北英雄》，登录网络视频播放平台。05-21
娱乐湖南卫视大型生活服务纪实节目《向往的生活》第二季“江南篇”上周五22:00欢乐开播，迎来史上大型认亲现场。05-21
娱乐“祝您愉快”纪念黄家驹25周年演唱会将在2018年6月10日于北京工人体育馆举行。05-21
娱乐爱奇艺影业推出“i影”全生命周期智能宣发，致力于深耕电影产业、与合作伙伴共建中国电影市场增量。05-21
娱乐影视毕竟还是一门艺术，空中楼阁般荒诞无稽的网文不应该成为行业的地基，那样只会把影视剧拉到坑里。05-18
娱乐他也透露，目前正在筹备电影剧本，会找西方团队与演员与他搭挡合作，会是幽默惊悚、悬疑侦探类型，希望两年多后能完成，要粉丝期待一下！05-18