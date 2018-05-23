横山大手笔修10万亩宽幅梯田 做好乡村振兴"大文章"

曾经的山峁峁变成了一道道壮观的宽幅梯田。

西部网榆林讯（记者 李明） “以前的土地面积比较小，而且分散。”横山街道办高峰村村民刘照站在自家地畔上，手指着不远处向记者说。如今，他家30多亩平整过后的土地上，以宽幅梯田形式重新分配，现栽种着葡萄、桃树等经济作物。

近年来，横山区将宽幅梯田建设作为推进乡村振兴战略，打赢精准脱贫攻坚战的一个重要抓手，已投资机修宽幅梯田20000余亩。今年横山决定将集中连片建设高标准宽幅梯田作为2018年的“一号工程”，计划全年投资8000多万元，建设高标准宽幅梯田8.206万亩。

宽幅梯田让荒地“大变样”

5月18日中午，记者在横山街道办高峰村看到，一层层宽幅梯田将荒山变成了耕地，村民已经在梯田上进行了种植。

据村主任刘国林介绍，高峰村是典型的农业村落，村民主要靠种植和养羊为生，目前村里已经平整土地2000多亩，均为9米以上的高标准宽幅梯田，可实现机械化作业。

在机修宽幅梯田之前，村民刘照家的十多块田地，分布在全村各处，面积大的两亩多，小则一两分地。在机修梯田之后，全部整合到一起，而且实现了水利灌溉。

在赵石畔镇杜羊圈村，记者了解到，该村宽幅梯田面积达到9000亩，因建设高抽水泵站，彻底解决了田地灌溉问题，该村的粮食产量成倍增加，羊子养殖数量大幅提高。

当地还在园艺技术人员的帮扶下，在苏陕扶贫项目的支持下，全村已集中栽植山地苹果300亩，并在行间科学套种了豆类、马铃薯、地膜花生等矮杆作物，真正实现了新修梯田“当年不减收、果树不误长”。

横山计划今年再推宽幅梯田8万多亩，让项目区农民增收致富。

修高标准宽幅梯田推乡村振兴

横山是一个农业大县区，总人口38.2万人，农业人口有31.6万人，耕地总资源181.2万亩，人均6.75亩。

当地通过多次调研认为，要彻底改变农业“靠天吃饭”的局面，乡村要振兴，必须靠产业，产业要发展，基础是关键！

2018年2月，横山区召开了区委常委扩大会议，决定将集中连片建设高标准宽幅梯田作为2018年的“一号工程”。

根据统一安排部署，计划全年建设高标准宽幅梯田8.206万亩，预计完成投资8000万元以上。

横山区农业局产业办主任王久国向记者算了一笔账，“据初步测算，这些梯田年可蓄留雨水218.8万m³，年拦减泥沙42.3万吨，受益129个村组，项目区人均年收入可提高2000元左右”。

据了解，当地近两年已机修宽幅梯田20662亩，完成投资2832.67万元，预计到今年底，机修宽幅梯田可超过10万亩。

据王久国介绍，在高标准宽幅梯田建设区域，根据资源禀赋、主导产业、劳动力现状及群众认识情况，采取农户自主经营和合作社（企业）共同经营两种模式，种杂粮、栽果树、扩饲草、示范药，建成了多个标准化苹果基地、万只养羊村、中草药示范村和规模化杂粮基地。

目前，横山区正在以修建高标准宽幅梯田为突破口，以乡村振兴为总抓手，加快构建山地苹果、名优小杂粮、特色马铃薯、设施农业、人工种草的战略布局和现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走中国特色社会主义乡村振兴道路，实现由农业大县向农业强县的转变。

编辑： 韩睿