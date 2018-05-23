高温天不开空调 920路公交司乘人员被谈话教育

5月22日，18条网友留言有回复。

西部网讯 鄠邑一卫生院急诊无人值班、920路公交车高温天气不开空调、高陵区曹家村村民出行难……昨天（5月22日）, 鄠邑区卫计局、西安市交通运输局、高陵区人民政府办公室等11个党政相关单位回复了18条西部网网友留言。

鄠邑一卫生院急诊无人值班

当事人被批评教育

2018年4月23日，网友“鄠邑平民”反映，鄠邑区白庙卫生院上班时间急诊无人值班，伤者寻找到医务人员后，却因长时间找不到钥匙而让伤者离开，理由竟然是无法处理。请相关部门调查整改。

鄠邑区卫计局回复：该患者因眼角受伤到白庙卫生院就诊，值班医生接诊后，发现受伤部位为颜面部，以乡镇卫生院的条件有限，建议患者转诊，在与患者沟通过程中,出现误会，患者因受伤心急表示不满意。

从调查情况看,白庙卫生院此事件存在服务意识不强、与患者沟通不到位等问题，并在社会造成了影响。经区卫计局党委研究决定,对白庙卫生院院作出如下处理：要求白庙卫生院及时召开领导班子会议，对存在问题认真整改，开展为期一周的学习教育活动，不断提升职工服务意识。责令白庙卫生院对当事人进行批评教育。

920路公交高温天气不开空调

司乘人员被谈话教育

2018年5月2日，网友“121”反映，2018年4月30日中午13:30发车的920公交车，因公交车窗户无法打开，车内温度达29-30度，乘客要求司机打开空调通风换气，司机不理睬，针对这种服务态度，请有关部门酌情处理。

西安市交通运输局回复：针对网友反映的问题，我市行业管理部门已要求920路所属的金盾公交公司督促车队进行整改。车队对当事司乘人员进行了谈话教育，同时在全体司乘人员范围内开展职业道德再培训，要求规范经营行为，提高服务质量。如有违反相关规定，视情节轻重进行处罚乃至辞退，为市民出行创造一个舒适温馨的乘车环境。

高陵区曹家村村民出行难

正在争取资金修缮道路

2018年5月14日，网友“农民”反映，高陵区张卜乡曹家村村民出行难，生活环境差，村里老人无法出行。路面成年积水深坑污泥，臭气熏天，道路还是20年前的老路。希望政府关注解决。

高陵区人民政府办公室回复：经调查了解，2009年张卜曹家村被列入“空心村”改造，当时县乡两级暂停曹家村基础设施建设投入。近年来，根据群众反映，张卜街办积极争取区级有关部门资金，改善曹家村基础设施。目前，曹家村六组的村内道路已经修缮完毕，其余村组道路正在争取资金逐一修缮。

如需查阅更多回复，请点击>>>

5月22日有回复：西安市交通局等回复18条网友留言

微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超