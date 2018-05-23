采访团一行参观渭南花卉苗木现代农业示范基地沙盘。

西部网（见习记者 李卓然）怀揣“故人具鸡黍，邀我至田家”的期待，欣赏“夏日炎炎拂暑风，麦田油绿一丛丛”的美景，体味“暧暧远人村，依依墟里烟”的乡趣。“背上你的行囊，到乡村去！”成为时下富有强大号召力的休闲方式。5月22日，“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访团一行来到了渭南市临渭区，亲身体验不一般的“乡村旅游+”新玩法。

“乡村旅游+旅居” 在家门口感受诗和远方

“生活不止工作日的冲锋陷阵，还有双休日的纵情山水。真想住在这里不走了！”这是采访团成员在游览完渭南花卉苗木现代农业基地后最直接的感受。

渭南花卉苗木现代农业示范基地，也称田水坊·乡村旅居体验地，位于渭南市临渭区秦岭北麓阳郭镇，从西安开车1小时即可到达，规划总面积3800余亩，是全国首创旅游版奥特莱斯。景区以关中环线为界，分为东、西两大区域。东区为花卉苗木基地生产销售区，以园林绿化、林果苗木培育生产销售为主。西区为示范展示核心区，由生态康养体验区、特色花木展示区、智能温室生产区、灌溉水系景观区以及乡村旅居体验地五大板块组成，紧挨秦岭，依势而建，是一个以休闲、度假、观光、娱乐、餐饮等多种元素为一体的大型旅游文化商业聚集体。

“我们景区的设计理念就是自然、人文、家，希望游客们来到了这里就是回归了田园，回到了家。”景区负责人表示，这不仅仅是单一的旅游项目，更是一种产业的融合，创造出了乡村旅游+旅居体验的新型旅游模式。