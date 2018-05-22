5月22日，全省司法行政戒毒系统举行规范化建设知识竞赛。

西部网讯（记者 李媛）为了检验各强戒所规范化建设创建工作效果，进一步促进《陕西司法行政戒毒工作标准》落实到戒毒执法管理各个环节，5月22日，省戒毒管理局在西安戒毒康复所举办了全系统戒毒工作规范化建设知识竞赛，11个强戒所和西安戒毒康复所分别选派了所、科、队领导和普通民警5人组队参加竞赛。

记者了解到，本次规范化建设竞赛内容包括了司法部戒毒局《司法行政戒毒工作基本规范》《陕西司法行政戒毒工作标准》、主要工作流程等具体规定，涵盖了执法、管理、教育矫治、康复训练、戒毒医疗、生活卫生、生产劳动、规划建设、财务装备、组织队伍、警务督察、信息化、政务管理、戒毒康复等十四个方面的工作，形式多样、重点突出、紧贴戒毒执法管理实务。

竞赛过程分为必答、视频纠错、抢答、风险题4个环节。其中，必答题、风险题题库采用滚动模式，参赛选手叫停后显示竞赛题。各所参赛选手着装规范、精神饱满、积极应答，充分展示了平时学习培训效果和规范化建设创建工作取得的成果。竞赛过程紧张激烈、高潮迭起。竞赛过程呈现很强的专业性、观赏性、趣味性和挑战性。

经过三轮角逐，根据各所代表队场上答题得分，结合陕西强戒微信平台投票情况，最终省西安戒毒康复所以255分的高分夺得冠军，省虢镇强戒所和西安市强戒所分别以210分和205获得第二名和第三名的好成绩。省西安戒毒康复所、省汉中强戒所、省女强戒所获优秀组织奖。省西安戒毒康复所安娜、省虢镇强戒所陈洋、省汉中强戒所李元伟、西安市强戒所孙鹏、省新周强戒所陈谋被评为优秀选手。

省戒毒管理局副局长高生玉说，这次竞赛活动，充分展示了全系统戒毒民警追赶超越的精神风貌和敢打敢拼的工作作风，展示了我省司法行政戒毒工作规范化建设成果，必将进一步提升戒毒执法管理规范化、精细化水平，助力陕西司法行政戒毒工作“西部一流 全国先进”目标的早日实现。

编辑： 贺桐