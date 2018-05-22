陕西完成高速路隧道口整治 农村道路治理可提前完成

陕西省人民政府召开政策例行吹风会，解读《道路交通安全攻坚行动方案》。

西部网讯（记者 刘望）今天上午，陕西省人民政府召开政策例行吹风会，解读《道路交通安全攻坚行动方案》。记者从会上获悉，截至目前，陕西已基本完成高速公路隧道口整治，停止审批新增800公里以上长途班线，同时完成农村道路生命防护工程建设任务接近1万5千公里。

陕西基本完成高速路隧道口整治 新增800公里以上长途班线停批

针对京昆高速8.10等重大事故的教训，陕西省公路局总工程师金宏忠介绍，省公路局对全省所有运营公路设施安全隐患进行了排查，今年仅普通公路就已经下达8.4亿元计划，用于危桥整治、生命安全防护工程和灾害治理工程实施。同时开展公路隧道口的安全隐患排查整治工作，目前已基本完成高速公路隧道口的整治，普通干线公路已确定整治方案，即将实施。

2012年8.26事故后，陕西停止审批新增800公里以上长途客运线路，不再审批新的卧铺客车，目前全省仅剩99辆长途客运车。陕西省道路运输管理局对连续三个月违规排名在前30名的企业停止新增业务和变更业务，对动态监控连续三个月违规排名在前100名的车辆停运15天。同时严格监控0至5时营运客车运行情况，凡不属于接驳运输车辆必须落地休息。

计划2025年末治理完农村道路隐患 交警总队公布3部监督电话

省公安厅交警总队副总队长周新民介绍，2016年8月省政府办公厅下发《关于加强全省农村道路交通安全工作的意见》后，全省农村道路共排查出5万公里的隐患路段，2017年起，按每年不少于6000公里的进度安排建设，而2017年实际完成农村道路生命防护工程建设任务超过1万公里，按照这样的治理进度，原计划在2025年末的任务可提前完成。

据省道路运输管理局副局长范炜介绍，交通运输部门加强了后围寨、鱼化寨、汉城路、皂河、城市运动公园、三爻村等人流密集区巡查检查，截止四月底，全省共查处非法经营“黑车”938辆，查处站外上客车辆1130辆，其他违规经营行为2592起。同时，为解决三爻村地铁站和城南客运站之间的旅客往返问题，城南客运站提供了一批摆渡车进行两站之间的摆渡车。

陕西省公安厅副厅长杜清江介绍，为保证道路交通安全攻坚行动中警务执法的合法性、公正性和规范性，省公安厅交警总队设立了三部监督举报电话，群众可以拨打(029)87680093 、87680087 、87680110进行监督举报。

编辑： 刘望