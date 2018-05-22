好奇心大会奇妙来袭 用新消费点亮西安商业脉络

西部网讯（记者 鄢山宇） 在未来到来之前，我们都还只是个好奇的孩子。5月23日—24日，一场主题为“好奇心大会”的西安国际创业大会将在高新区西安创业咖啡街区举办。“好奇心大会”是一场由中共西安市委、西安市人民政府主办，中共西安高新区党工委、西安高新区管委会承办，将集中展现来自全国各地的知名创新项目的最新成果，与商界精英共同研讨新商业的未来趋势。

本次国际创业大会中的活动之一——好奇心大会是西安政府联合3W高新创路空间，继3W创新节、未来创造者训练营等一系列双创活动之后的又一次新的尝试。大会将为西安带来新一轮的创新创业热潮，继续推进西安创新型城市的建设与发展。

本次大会以好奇心为主题，开设了三个不同版块：好奇心工场、投融资高峰论坛和好奇心高峰论坛。为期两天的好奇心工场，将特邀果壳商店、喜马拉雅、恐怖茶、天真蓝、懿品沙画、CityZoo、木卡卡等50家创新企业参与互动展示，将现场带来最奇葩的新奇物种，最新潮的玩法互动。好奇心工场满足的不仅仅是参观者们的好奇心，也期望为众多新消费领域的创业者们带去全新的商业灵感。

除了好奇心工场，投融资创新峰会同样万众瞩目。5月23日，红杉资本中国基金合伙人王岑、天图资本合伙人李康林、绝味网聚资本创始合伙人张卫、星瀚资本创始合伙人杨歌等众多一线明星投资人来到现场，将围绕“新消费、新零售”带来一场史无前例的思想碰撞和前瞻性分享，解密新消费时代下的投资趋势和商业密码。不仅如此，现场将划分为IVC、CVC两大投资阵营，围绕最新投资热点和行业趋向，开启一场持续烧脑的巅峰对决。同时，还将增加投资人面对面环节，5位明星项目创业者现场进行项目路演，看谁将用勇气与智谋征服投资人。

24日，与投融资高峰论坛一脉相承的好奇心高峰论坛开幕，将大众目光从投融资领域引向新消费领域。本次大会将邀请易加油创始人苏曦、E袋洗CMO孙雪峰、好色派沙拉联合创始人刘乐等业内众多一线大咖带来新消费领域的深度剖析和全新思考。各行业大咖和新锐创业者们将进行一场跨时代的巅峰对谈，看新消费时代下，他们如何“坚守与变革”。

编辑： 王瑜