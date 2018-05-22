2018西安国际创业大会开幕式上，王永康讲了五个故事

王永康在2018西安国际创业大会开幕式上讲话

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王永康在2018西安国际创业大会开幕式上的讲话

尊敬的段俊虎主任，尊敬的安娜·安妮苏女士、史蒂夫·霍夫曼先生，尊敬的毛大庆先生、南立新女士，女士们、先生们、各位创业英雄们，朋友们：

大西安欢迎你们！

激情成就梦想，创业点亮人生！

今天，2018西安国际创业大会正式开幕了。

首先，我代表西安市委、市政府，向莅临大会的各位嘉宾朋友，表示热烈欢迎！向获奖的8大类100位创业英雄们，表示衷心的祝贺！

创新创业是大西安的好传统。

三千多年前的西周时期，大西安就发出了“周虽旧邦，其命维新”的时代呼声。

秦朝统一六国，汉朝开辟丝绸之路，唐朝建成世界上第一个国际化大都市，大西安经历的每一个盛世，都是一部辉煌的创业史；大西安厚重的每一寸土地，都深深的注入了创业的历史基因。

创新创业是时代的最强音。

新时代是奋斗者的时代！去年，我们大西安一天当做两天干，我们“追赶超越”抓发展，地区生产总值连超5城，居副省级城市第9，省会城市第8，名义增速位居全国第一。

今年一季度，地区生产总值增速8.1%，与深圳并列副省级城市第2位；固投增速11.6%，超过成都、武汉、居副省级城市的第6。

新时代是创新创业的黄金时代！去年，我们全市新增市场主体28万户，平均每天1066户，是第7个总量过百万的副省级城市。

今年又新增15.5万户，平均每天新注册1385户，到2020年计划新增总共达到两百万户的各类市场主体。

每个市场主体，都是大西安“追赶超越”的助推器，都是创新创业的新英雄。

今天的大西安，每天都在发生着新的创业奇迹，每天都在诞生着新的创业英雄！

在这里，我很高兴的和大家分享几个创业的故事。

第一，被习总书记点赞的创业故事。

去年，毕业于西安电子科技大学的张旺特别幸福，因为他收到了总书记的回音，总书记鼓励他和团队，用青春书写无愧于时代，无愧于历史的华彩篇章。

今天我们给张旺颁发了“互联网+”组创业英雄奖，他在2016年创办的电商扶贫项目“小满粮仓”，通过互联网助力乡村振兴，帮助农户增收3000多万元，实施的“青桃云客计划”被纳入陕西省的青年扶贫工程，累计培训1.7万人次。张旺不仅自己闯出了一片新天地，也带动了农村乡亲创出了一项大事业。

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。今天的大西安，事事都要创新，人人都可创业，这是“大众创业、万众创新”的新热土。

到2021年西安全市将建成创客空间500个以上、面积2000万平方米以上，如果加上西咸新区我们将达到3000万平米以上，我们希望让各类人才在大西安干事有舞台，有创业的空间，更有出彩的机会。

三百六十行、行行出状元，大西安等你来创业！

第二，“一带一路”上的创业故事。

2015年开始，丝路情侣内蒙古族小伙伴儿元朝辉和哈萨克斯坦的美女阿妮塔，用我们的“长安号”中欧班列开展对哈萨克斯坦的出口贸易，现在已经成为覆盖中亚各国的跨境电商平台。今年9月将登陆捷克，将开拓新的东欧市场，全年他们的销售额预计突破1亿美金。

西安交大博士、巴基斯坦小伙李飞，和几名外国朋友共同创业，通过VR（虚拟现实）游戏项目，把英语和学习变成一种乐趣。李飞说：是西安给了我梦想的一切，我也想让西安以我为傲。

创业无问西东，英雄不论出处！这两个创业者，虽然来自不同的地区，但都在大西安这个古丝绸之路的起点、“一带一路”门户城市和重要节点，实现了人生的创业梦想！

第三，海归人才的创业故事。

习总书记讲：科技是国之利器，核心技术、关键技术必须掌握在我们自己手里！张博就是拥有核心技术的海归创业者。

张博2013年从新加坡留学归来，最大的愿望是：为国家设计出更多更好的具有自主知识的核心芯片。

目前，他的公司已获得三轮融资，估值超过3亿元，他们自主研发了40多款航空通信的专用芯片。其中有5款已入围国家装备发展部竞标项目。

张刚是一名“新西安人”，是英国伦敦商学院组织行为学博士。他创办的“募格学术”公众号，目前拥有近50万用户，是科技界颇具影响的公众号。

年轻人才在哪里，活力就在哪里，顶尖人才在哪里，新的“硅谷”就诞生在哪里！

为支持西安创新创业，我们实施了“5531”计划，五年将投入38亿，引才育才各类年轻的创业英雄100万名。去年，全市引进各类人才26万，平均每天1000人。

今年引进各类人才42.5万，平均每天4500人；3月份在北京，我们3天抢了1.5万人，最多的一天3月28号，我们抢了8000多人。

目前，全市大专以上学历300万人（其中，研究生20万，本科150万，大专130万）。

现在，“落户大西安”成为新时尚，“孔雀西北飞”成为新现象！

第四，在校大学生的创业故事。

杨泽霖是西安交通大学硕士，2015年上大学时就成立了西安禾思众成精密机械公司，多次荣获“创青春”“互联网+”全国大学生创新创业大赛银奖，是2017年第三届百度人工智能大赛冠军，还获得上市公司1000万元天使轮投资。

我们认为大学生是城市的骄傲和最宝贵的资源，更是西安“追赶超越”的新生力量。

西安教育资源丰富，现有63所大学，加上部队的院校，有70多所大学，120万在校大学生，每年毕业30万人。我们在实施“百万大学生留西安”工程，将用五年时间留下100万大学生，以最大力度、最好平台、最优服务进一步推动大学生创业，催生更多的“小马云”“小小马云”。

第五，校友回归的创业故事。

深圳研祥集团主席陈志列是西工大校友，今天他就在我们西安考察，十九大期间，我们送给他的十九大首日封，上面写了32个字的祝福语。陈总说，这32个字，每个字都价值10亿，所以他决定在西安投资320亿。

去年以来，我们大力实施“百万校友回归工程”，我们叫梦回长安。各大高校相互比、抢着干，已举办了3个专场校友回归活动，签约总额达到4450亿元。本周末即将举办的西安电子科技大学专场，原来计划要超过2000亿，现在计划可能会突破3000亿以上，梦回长安最忆是长安，我们欢迎更多校友回到第二故乡，回到母校继续创业！

各位来宾，各位朋友：

习总书记强调：一个有希望的国家不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋！

我们鼓励创业、支持创业，宽容失败，追求成功！创业是时代的强音，英雄是新时代的强者。

在此郑重表态：

一是，大西安真心诚意欢迎创业英雄。我们将以聚天下英才而用之的理念，持续升级“三大新政”，真诚欢迎创业小英雄，真诚欢迎全国，全世界的伙伴到西安释放激情、施展才华、实现梦想。

二是，支持创业的小英雄在西安创好业。我们将持续优化政策环境、创业环境，生活环境。努力创造“人尽其才”的体制机制，大力营造“创业光荣”的浓厚氛围，要把大西安打造成海内外创新创业的热土。

三是，大西安要全心全意服务创业英雄。我们将全力当好金牌“店小二”，五星级“店小二”，为创业英雄提供“按需定制”“随时在线”的服务，努力打造全国创业服务最好的示范城市。

各位朋友，各位来宾，激发创业活力，打造创业之都是我们今天会议的主题，昨天是24节气的小满。俗话说：小满小满，麦粒渐满。这就像我们今天所表彰的创业小英雄，今天是小荷才露尖尖角，明天一定实现大丰收！

最后，祝大会圆满成功，祝大家工作顺利，创业成功！

谢谢大家！

（文字根据速记内容整理）

编辑： 王瑜