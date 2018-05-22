50余名国际知名创客齐聚西安 分享国际前沿创新智慧

会上，碑林区还为威廉•富兰克林等7位嘉宾颁发了“设计英才培育计划”导师证书。

部分中外创客座谈交流

西部网讯（记者 鄢山宇）5月22日，由西安市委、西安市政府主办、碑林区委、碑林区政府承办的2018西安国际创业大会——国际创客论坛在碑林区西安创新设计中心成功举办。来自英国、瑞典及意大利、巴基斯坦等丝绸之路沿线国家和地区的50余名知名创客及外籍在校留学生带着好项目、好创意及合作意愿，与西安本地300多名创客代表、高校师生开展了跨学科、跨领域、多元化的交流对话，共同探讨如何搭建开放共赢平台构建跨区域全球对话机制，推进创新创业国际合作与交流。

会上，英国中华投资俱部主席威廉•富兰克林、瑞典hangprint3D打印团队创始人亚历山大•奥西卡、弗莱德•海登伯格、英国外贸出口局总经理大卫•厄普等重磅嘉宾分享了《从国际市场的角度看待顾客》《如何用开源技术开发独特的3D打印机》等主题，带来国际前沿创新智慧，为“一带一路”创新创业和创新驱动转型汲取能量。期间，威廉•富兰克林、亚历山大•奥西卡等还展示了石墨烯、世界上最大最便宜的3D打印机等项目，期待落地西安。

“这次论坛非常棒！为创客们提供了一个很好的交流、合作机会，希望以后能有更多这样的活动。”威廉•富兰克林告诉记者，这是他第二次来到西安，感受到了西安的大变化。尤其是在参观西安创新设计中心时，看到了很多好的项目和优秀的团队，感受到了浓厚的创业氛围，也看到了政府对创客的大力支持。“希望可以和碑林区政府进一步合作，落地英国中华投资者俱部西安中心，让更多的英国项目走进中国，促进中英间商业合作和贸易发展。”威廉•富兰克林说。

会上，碑林区还为威廉•富兰克林等7位嘉宾颁发了“设计英才培育计划”导师证书。这些导师将带来国际高端师资和课程体系，深入西安高校培育一批具有国际视野、创新精神和项目实操能力的设计人才。

据了解，由碑林区举办的另一场2018年西安国际创业大会的重要活动——“微创客校园行之全球竞争力课程”将在5月22日至28日走进西安交通大学、西北工业大学、西安建筑科技大学等高校，为高校师生分享全球最前沿创新方法和创新工具，开阔全球化视野，培养创新人才，激发创新活力，助力“创业西安”行动计划和“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”。

编辑： 钟莹