全球INS大会大咖演讲+互动体验展，亮相古城西安。

西部网讯（记者 魏永贤 马晴茹） 今天（5月22日）下午，2018全球INS大会率先登陆西安，现场大咖云集，分享和解读科技界和文化界的创新思想和技术，探索西安未来发展的多种可能性。

本次“全球INS大会”西安站由西安市委、市政府主办，西安市科技局和曲江管委会联合承办。大会作为5月西安国际创业节中的重磅项目与大众见面，由“创新Innovate”、“连接Network”、“共享Share”三大活动板块和独立呈现的“INNOVATION EXPO未来集”创新互动展为主体的活动现场组成，其中包括了情景演讲、互动演绎、嘉宾论坛、项目路演、交流酒会等多种形式。

这场以“联合想象的西安”为主题的国际跨界创新盛典上，众位创新思想家、前沿创新项目研发者、创新行业精英、投资人等，针对科技、文化、教育等行业的创新思想和技术，在各自领域做出了深度的分享和解读。

除了峰会上各界大咖带来的深度演讲外，每年INS大会的“秀场”以及“INNOVATION EXPO”互动体验展，也是备受期待的一大看点。从走进外场大门起，各种“新、奇、特”的布置让到场的观众大呼过瘾。在曲江国际会议中心的回廊走道间，既有充满趣味的“吐槽电话亭”，也有“太空行走”等科技感十足的体验装置。走向主会场的路上，稍不留神就会碰到“前方高能”的出现，让身临现场的人们在娱乐的同时体验科技带来的未来魅力。

此外，在本次“INNOVATION EXPO”未来展上，分别以创业星球、科技星球、电竞星球、共享星球、知识星球为主线，汇集了45家来自全国的参展项目。以“五大星球”组成的整体展区，涵盖了科技、创业、知识以及曲江新区新兴的电竞四大领域。创新创业者用各自的作品，将国际前沿的创新思想和世界领先的科技理念注入这座充满历史人文气质的城市，同时借此平台将大西安的创新企业与科技成果推向世界。

全球INS大会大咖演讲+互动体验展，亮相古城西安。

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全球INS大会大咖演讲+互动体验展，亮相古城西安。

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