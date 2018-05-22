中小企业信用研究院正式挂牌 助力中小微企业发展

西部网讯（记者 鄢山宇 刘望 赵昊）5月22日，在由中共西安市委、西安市人民政府主办，中国中小企业协会信用管理中心承办的“金融科技与信用产业国际高峰论坛”上，中小企业信用研究院正式挂牌，未来国内外信用领域专家联合致力于区块链、物联网、以及新型信用科技应用等相关工作，促进丝路沿线中小微企业共享互信、深度合作。

中小企业信用研究院由中国中小企业协会发起、西安交通大学中国改革试点探索与评估协同创新中心、海内外知名学者共同参与组建，将致力于打造国际一流的信用研究智库，聚集国内外信用研究的专业团队。

“中小企业信用研究院采用‘政产研用’高效合作、动态延展的运作模式，运用区块链、物联网以及创新的信用科技致力于探索中小微企业信用体系创新发展，提供专题资政研究、标准规范制定、信用产业支持和国际交流合作等服务内容，为经济社会治理、新兴产业发展和信用科技应用实践提供高端智力支持和前瞻性参考。”中国中小企业协会专职副会长刘纪恒表示，中小企业信用研究院将以不断推动信用研究学术成果的产业化转化，助力新型中小微生产者信用评价标准的出台，创新中小微企业信用评价体系，推动信用科技与普惠金融产业的深度融合，促进一带一路沿线中小微企业共享互信、深度合作。

编辑： 钟莹