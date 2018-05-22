近期第三方挖断天然气事故频发 西安秦华：已制定相应措施

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励） 记者今天（5月22日）从西安秦华天然气公司了解到，今年以来，公司管辖区域内已出现五起第三方施工挖断损毁天然气管线而导致的泄漏事故，虽经及时抢险未造成人员财产损失，但不规范施工问题亟需杜绝。
随着西安市供暖季“禁土令”解除，目前全市在建工地逐渐增多，工地内燃气管道被第三方破坏事故也随之增多。据了解，西安秦华天然气公司所辖天然气管线累计投运7000多公里，遍布西安市大街小巷。今年以来，在西安市的朱宏路、北池头等地，已陆续出现五起因第三方施工挖断损毁天然气管线而导致的燃气泄漏事件。
西安秦华天然气公司企业传讯部董楠介绍，目前公司已总结梳理了事故的共性原因，并制定了相应措施。
董楠：“每天有100多名工作人员对管辖区域的管线周边工地进行安全巡查，会提前下发管位图和保护燃气管线的通知函，向施工单位明确指出管位，并在管线附近设置明显的警示标志，24小时为施工单位提供现场监护服务，谨防燃气管线被施工单位损毁。”
董楠说，仍有一些施工单位，在未提前告知天然气公司，不明管线位置的情况下突然施工；或是不按规定，在管线周边3米内本该人工挖掘的区域，仍使用大型机械施工等。
我们呼吁西安市建设施工单位，在施工开挖之前，一定要请提前联系天然气公司，我们会有专业的工作人员在现场，做好交底的工作，提醒工作人员还未到达现场时，请不要盲目施工，在不明确管线位置，或者是管线位置的3米之内，都是严禁使用大型机械开挖的。如果不慎出现天然气管线损毁情况，要立即远离现场，来拨打96777进行报警，疏散周围人群，现场一定要杜绝明火。
编辑： 王瑜
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