“火车超市”吸引着不少人前来参观。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵） 在西安市高新区一小区里，停放着一列由老式绿皮火车车厢改造而成的便利超市，这个造型独特的“火车超市”不仅为小区居民提供了便利，还吸引着不少人前来参观。

中午十二点，居民张大爷急匆匆地登上了小区里的“火车超市”。

张大爷：“拿两袋蒸馍馍的那个发酵粉。”

老板：“发酵粉？在这儿。”

张大爷：“有饺子料没？”

张大爷买东西的这个超市，是由一节绿皮火车车厢改造而成的。车厢长24.5米，宽2.2米，车厢外部清晰地标注着车次、车速、定员等信息。整节车厢被安放在一段铁轨上，旁边还搭配着老式火车站牌。车厢内仍保留着行李架、车窗、窗帘甚至卫生间等设施，大部分座位已经拆除，摆上了两排货架，各种商品琳琅满目。

超市老板董文博告诉记者，这节火车车厢早在2013年便由开发商放置在小区里了，也曾有人在里面开过一段时间杂货店，大多时间闲置。去年七月份，他接手这列车厢，在里面开起了超市。

董文博：“这老式铁皮火车，一般人看这个的反应都是这里边挺新奇的嘛，有点复古的感觉，而且这个位置人流量大，像晚上五六点的时候这外边人多。”

在“火车超市”的窗口位置，董文博还摆上了几张桌子和皮椅，供小区居民和儿童休息和玩耍。车窗打不开，到了夏天车厢里太热，他专门安装了8个风扇和一个空调来降温。

对于小区居民来说，这节造型独特的“火车超市”不仅为他们提供了生活便利，还带了很多乐趣。

小区居民张大爷：“商店好嘛，方便居民，我饺子馅儿都剁好了，没有这个料，跑下来你看一买，上去马上就能包着吃饺子，哈哈哈……”

小区居民黄女士：“平时买个油盐酱醋比较方便，孩子们有时间看个课外书啊在那上面，我觉得这挺好的。”

由于造型独特，加上位置优越，经常还能看到有人在车厢边拍照取景。董文博说，目前超市的生意还可以，他自己也很喜欢这个充满年代记忆的火车车厢，他会很珍惜和“火车超市”在一起的时光。