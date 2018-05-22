复办医学夙愿达成 西北大学成立生命科学与医学部

5月22日，西北大学举行生命科学与医学部成立大会。（摄影：马骞）

西北大学生命科学与医学部正式宣告成立。（摄影：马骞）

西部网讯（记者 彭芬） 今天（5月22日）下午，西北大学生命科学与医学部正式宣告成立。这标志着西北大学医学学科建设取得了实质性进展，同时也是西北大学学部制改革的首例试点。

学部下设两大学院 聚焦“精准医学”研究

据悉，西北大学生命科学与医学部将下设生命科学学院和医学院，在生命科学学院框架下，积极推进生态学院、药学院、华大学院建设。

西北大学医学院将立足“小规模、高起点、有特色”的办学定位，充分发挥西北大学综合性大学的优势，借助生物基础理论、基因测序技术、生物医学分析工具和生物医学大数据平台，聚焦“精准医学”研究，开启具有“未来医学”视野的医学研究和临床治疗范式，使医学学科成为学校推进“学科+”计划、提升学科集群发展实力的重要引擎，为陕西地方经济社会发展作出新的更大贡献。

与西安市卫计委展开合作 两所附属医院共建共管

成立大会上，西安市卫计委和西北大学签署合作协议。双方将在直属附属医院建设、医学教育人才培养、科学研究、人才队伍建设和临床诊疗等方面深化合作，促进医教研融合发展。

华大基因有限公司和西北大学签订《共建西北大学华大学院暨秦岭基因库协议》。双方将致力于为生物产业领域培养国际一流高端人才，培育重大科研成果，助推生物产业健康发展。

与会领导为“西北大学附属医院”“西北大学附属第一医院”授牌。据悉，两所附属医院由西安市卫计委与西北大学共建共管，其中，西安市第一医院命名“西北大学附属第一医院”，西安市第三医院命名“西北大学附属医院”。

中国科学院院士杨焕明受聘为西北大学生命科学与医学部筹委会主任、西北大学华大学院院长。

起源北平大学医学院 复办夙愿终达成

据悉，西北大学医学学科起源于上世纪早期的北平大学医学院。抗战全面爆发后，北平大学医学院改为西北联大医学院。1939年，西北联大改为西北大学，并将原西北联大医学院独立设置，改称西北医学院。抗战胜利后，1946年，西北医学院并入西北大学，成为西北大学医学院，直到1950年再次独立出来，复名西北医学院，后并入西安交通大学。

西北大学学科门类中一直有医学药学类的学科专业。从“十二五”开始，西北大学针对筹建医学院事宜陆续开展相关调研论证，并将其作为学校重点工作予以推进；“十三五”以来，西北大学梳理各种办学资源，积极报请省市领导支持医学学科复办工作。今年4月23日，西北大学与西安市签署战略合作协议，双方按照“资源共享、优势互补、共建共管、医教协同”的原则，共建“西北大学（西安）医学院”，翻开了西北大学医学复办的新篇章。

编辑： 彭芬