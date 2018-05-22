2018西安留学回国人才招聘节启动 首次引入精准招聘平台

西部网讯（记者 鄢山宇）为了加大海外高层人才引进力度，吸引更多海归人才来西安创新创业发展，着力搭建精准高效的海归人才与重点单位交流对接平台，2018中国西安第二届留学回国人才招聘节将于5月22日-26日举行。22日下午举行的留学回国人才招聘节启动仪式上，上官时迈、美珊等“校园引才特使”及“招才大使”领到了聘书。
首次引入精准招聘平台 “线上匹配线下面谈”
2018中国西安第二届留学回国人才招聘节由西安市委组织部（市委人才办）、市委统战部、市招才引智委、市人社局主办，以“相聚长安 携手发展 共创发展-Home again”为主题。
据了解，为海归人才更充分认识西安、了解西安进而更好在西安创新创业发展打造优质平台，此次招聘节计划开展创业咖啡沙龙、开发区开放日、终南人才论坛、硬科技开放日和海归人才专场招聘会、网络视频招聘会等六个专题活动。
同时本次海归招聘首次引入精准招聘平台，在会前开始人岗匹配、简历精准推送服务，参会单位及个人可在会前登录“海创号”微信公众号进行注册，实现“线上精准匹配、线下面谈交流”，为单位及求职个人提供智能化双向服务。
截至目前现场招聘会报名单位已达80余家，提供岗位1799个。西安交通大学、中国西电集团、西安市儿童医院、西部电影集团有限公司、美光半导体（西安）有限责任公司等60余家西安地区重点单位参会，行业涉及教育培训、医疗卫生、生产制造、经济贸易、互联网金融、文化传播、电力电子、建筑工程等十余个领域。
人在国外想在西安找工作怎么办？网络视频招聘会适合你
为满足远在海外的留学生求职需求，主办方将在5月26日同步举办网络视频招聘会，求职者可通过手机或电脑登录211校招网（手机可下载优才优聘APP），免费注册帐号并完善求职简历，在招聘会当天可在线向用人单位投递简历，并一键启动视频面试。
招聘节期间，主办方首次邀请西安地区8家人力资源公司CEO、创始人作为海归人才公益顾问参与活动，为海归人才职业发展规划等方面提供服务。同时邀请市公安局、房管局、工商局等人才新政相关部门在招聘现场开展人才新政政策宣传、落户办理和公益咨询服务。
美国读完博士回西安创业 法国姑娘愿做中法之间的桥梁
西安第二届留学回国人才招聘节启动仪式上，西安市人社局为新一批“引才大使”、“校园引才”、“西安招才引智工作站”授牌。
85后上官时迈从北京大学硕士研究生毕业之后，到美国读博士，博士毕业后他决定回国创业。“当时考虑过北京，但北京交通不方便，一天出去最多办一件事，效率不高，我最终决定在西安创业，因为西安是我的故乡，而且西安现在发展迅速，人才政策也非常有利，很有前景。”上官时迈说，自己现在做了一个精准招聘的app，西安庞大的大学生群体对他的事业很有利。
“6月份，我一个加拿大的副教授朋友要来西安，他就是我引过来的，我告诉他西安现在的发展情况以及学生资源，他很有兴趣。”这次被西安市人社局聘为“校园引才大使”，上官时迈说自己很荣幸，也非常愿意为西安引进人才。“我很看好西安，也愿意为大西安的发展引进优秀人才。”
法国姑娘美姗是西安市人社局特聘的“招才大使”，她在法国认识了阎良小伙儿黄臻，两人相爱了。为了爱情，美珊跟随黄臻来到西安，目前两人做了一个文化产业的工作室，同时，作为中法之间的桥梁，美珊也积极宣传西安的人才政策，希望把更多的法国优秀人才引到西安来，“我希望通过我的努力，西安会越来越国际化。”
编辑： 钟莹
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