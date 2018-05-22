曲江一早市被取缔市民生活不便 西安12345转办解决

西部网讯 曲江大道与北池头一路早市被取缔生活不便、西安铁路集装箱中心站现场操作效率低、融侨馨苑小区内小餐馆排放油烟影响生活、西安618路公交车收车过早……5月22日，西安市12345市民热线管理办公室公布12345热线平台上周运行情况，市民反映的诸多问题得到解决。

市民反映：曲江大道与北池头一路早市被取缔 引发生活不便

曲江新区管委会接到热线转办市民反映的问题后，立即开展调研，在该区域重新设立5处蔬菜早市（分别位于曲江路中海观园西门，北池头二路紫汀苑北门，芙蓉东路紫薇意境西门，上元路中海凯旋门东门和五典坡路保利春天北门），方便市民群众生活。

市民反映：西安铁路集装箱中心站现场操作效率低 导致货物滞留产生额外费用

国际港务区接到市民反映问题后，国际港务区第一时间联系该市民，并邀请市民至港务区进行座谈，详细了解相关问题，随后港务区要求铁路集装箱中心站加强管理力度，提升客户服务水平。

市民反映：融侨馨苑小区内小餐馆排放油烟影响周边市民正常生活

雁塔区政府接到市民反映问题后，立即协调工商、食品药监部门进行联合执法，责令其立即整改。市民来电对承办单位的行政效能表示满意。

市民反映：618路公交车收车过早 且存在站牌显示运行时间与实际运行时间不一致

西安城投集团接到市民反映的问题后，立即勘查调研，并延后618路收车时间。市民来电对承办单位的行政效能和及时回复反馈表示感谢。

市民反映：鄠邑区祖庵镇如何办理分户？

鄠邑区政府接到市民咨询办理分户事宜问题后，安排辖区祖庵镇派出所民警第一时间与市民取得联系，民警了解到该市民身患疾病行动不便，专门前往市民家中，把相关资料拿到派出所办理分户手续，当日下午亲自给市民送回，市民通过市政府网站向民警提出表扬。

5月14日00:00—5月20日24:00，西安12345热线平台共产生工单27435件，其中话务员直接答复群众13215件，占工单总量的48%，转派承办单位办理14220件，占工单总量的52%。

编辑： 沈晓芳